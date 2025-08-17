Torreense estreia-se a ganhar na II Liga com goleada em casa do Farense

Na visita ao Estádio de São Luís, o conjunto orientado por Vítor Martins, bastante eficaz perante um Farense fraco, celebrou com golos de Elie Ahouonon, aos cinco minutos, João Costinha, aos 51, e Ismail Seydi, aos 78.



O Torreense subiu, provisoriamente, ao sexto lugar, com três pontos, enquanto o Farense ocupa o 15.º posto, com apenas um.



A equipa de Torres Vedras começou o jogo praticamente em vantagem, marcando aos cinco minutos na sequência de jogada de ‘laboratório’, com o central costa-marfinense Elie Ahouonon a concluir de cabeça após passe de Javi Vázquez.



O golo tranquilizou os forasteiros, que recuaram e apostaram nas transições rápidas, enquanto os algarvios tiveram mais posse de bola, mas revelaram falta de criatividade e não incomodaram o guardião rival.



O segundo golo do Torreense surgiu poucos minutos após o reatamento, pelo médio João Costinha, cujo remate à entrada da área desviou num defesa do Farense, saindo com uma trajetória que enganou o guardião Ricardo Velho.



O Farense, declarado candidato à subida que se exibiu longe desse nível, só criou perigo aos 70 minutos, num remate de Jaime Pinto defendido por Lucas Paes.



Os algarvios acabaram por sofrer mais um golo, num remate do avançado francês Ismail Seydi, que se estreou assim da melhor maneira pelo Torreense.







Jogo disputado no Estádio de São Luís, em Faro.



Farense – Torreense, 0-3.



Ao intervalo: 0-1.



Marcadores:



0-1, Elie Ahouonon, 05 minutos.



0-2, João Costinha, 51.



0-3, Ismail Seydi, 78.







Equipas:



- Farense: Ricardo Velho, Fran Delgado (Derick Poloni, 57), D’Agrella, Rúben Fernandes (Franco Romero, 05), Toni Herrero, Cláudio Falcão, Yannick Semedo, Rui Costa, Rafinha (Bruno Almeida, 57), Gjorgjev (Jaime Pinto, 57) e Marco Matias (André Candeias, 66).



(Suplentes: Miguel Carvalho, Franco Romero, Derick Poloni, Miguel Menino, Bruno Almeida, Geovanny, André Candeias, Cuba e Jaime Pinto).



Treinador: Silas.



- Torreense: Lucas Paes, Elie Ahouonon, Arnau Casas, Stopira, David Bruno (Danilo Ferreira, 86), Léo Azevedo (Alejandro Alfaro, 76), João Costinha, Javi Vázquez, Manuel Pozo (Ismail Seydi, 64), Dany Jean (Afonso Peixoto, 76) e Kevin Zohi (Arielson, 64).



(Suplentes: Unai Pérez, Alejandro Alfaro, Pité, Ismail Seydi, Brian Agbor, Danilo Ferreira, Afonso Peixoto, David Costa e Arielson).



Treinador: Vítor Martins.



Árbitro: Flávio Lima (AF Lisboa).



Ação disciplinar: cartão amarelo para Stopira (49), Lucas Paes (54), Cláudio Falcão (54), Rafinha (55), Arielson (65), Bruno Almeida (66), Ismail Seydi (81) e Afonso Peixoto (82).



Assistência: Cerca de 1.500 espetadores.