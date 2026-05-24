Torreense estreia-se na UEFA e antecipa entrada do Benfica

Após tornar-se a primeira equipa do segundo escalão a vencer a ‘prova rainha’ em Portugal, com o triunfo sobre o Sporting na final disputada no Estádio Nacional, por 2-1, após prolongamento, a formação de Torres Vedras vai disputar a segunda prova de clubes da hierarquia da UEFA.



Se perder o play-off de acesso à I Liga portuguesa de futebol com o Casa Pia, cuja segunda e decisiva mão se realiza na quinta-feira, o Torreense protagonizará a 14.ª ocasião em que um conjunto de um escalão secundário disputa uma competição da UEFA, repetindo os feitos do Beira-Mar, em 1999/00, e do Leixões, em 2002/03.



A par do FC Porto, campeão da I Liga portuguesa, e do Sporting, segundo classificado, a equipa treinada por Luís Tralhão vai entrar diretamente na fase de liga de uma competição europeia, enquanto o Benfica, terceiro, vai disputar a segunda pré-eliminatória da Liga Europa, a partir de 23 de julho.



Os ‘encarnados’, que garantiriam uma presença direta na fase de liga caso o rival leonino vencesse a Taça de Portugal, vão disputar a segunda competição de clubes da hierarquia da UEFA após 16 temporadas consecutivas a participarem na Liga dos Campeões.



Após 11 épocas seguidas a disputar a Liga Europa, o Sporting de Braga também entra em competição para 23 de julho, mas para disputar a segunda pré-eliminatória da Liga Conferência, terceira prova de clubes da UEFA, na qual se vai estrear.



Quarta classificada da mais recente edição da I Liga, a formação bracarense iria disputar a segunda pré-eliminatória da Liga Europa caso o Sporting conquistasse a ‘prova rainha’.



Já o Famalicão, que precisava de um triunfo leonino hoje para disputar a segunda pré-eliminatória da Liga Conferência, perde a hipótese de se estrear nas competições da UEFA, após ter realizado o melhor campeonato da sua história, que lhe valeu a quinta posição.



Apesar de falhar a conquista da 19.ª Taça de Portugal, o conjunto de Alvalade garantiu a presença na fase de liga da próxima edição da Liga dos Campeões hoje, já com a final em curso, após o Aston Villa, vencedor da Liga Europa, derrotar o Manchester City (2-1) e garantir a quarta posição na I Liga inglesa.



Como o emblema de Birmingham garantiu a presença na próxima ‘Champions’ através da ‘Premier League’ e da Liga Europa, a vaga correspondente à Liga Europa passou para a equipa em lugar de acesso à pré-eliminatória com coeficiente mais elevado no ranking da UEFA, no caso o Sporting, com 79.500 pontos.