Futebol Nacional
Taça de Portugal
Torreense - Fafe
Torreense, da II Liga, e Fafe, da Liga 3, procuram juntar-se ao Sporting na final da Taça de Portugal, em jogo em Torres Vedras, onde as duas equipas tentam desfazer o empate da primeira mão das meias-finais.
A segunda mão desta meia-final está agendada para o Estádio Manuel Marques, em Torres Vedras, num jogo que terá arbitragem de Gustavo Correia, da Associação de Futebol do Porto.
Pode acompanhar o encontro da meia-final da Taça de Portugal na RTP Antena 1 com relato de João Santos Correia com comentários de Luís Cristóvão e reportagem de João Alves Domingos.
Pode acompanhar o encontro da meia-final da Taça de Portugal na RTP Antena 1 com relato de João Santos Correia com comentários de Luís Cristóvão e reportagem de João Alves Domingos.