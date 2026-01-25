Futebol Nacional
Torreense iguala Sporting B na classificação
Os golos de Costinha e Kévin Zohi permitiram ao Torreense vencer hoje o Farense (2-1) e ascender ao quarto lugar da II Liga com os mesmos pontos do Sporting B, que é terceiro classificado.
Em jogo da 19.ª jornada, disputado no Estádio Manuel Marques, em Torres Vedras, Costinha, de grande penalidade, e Kévi Zohi adiantaram os 'azuis grená', aos 29 e 54 minutos, respetivamente, resultado que Balla Sangaré apenas reduziu, aos 70.
O conjunto de Torres Vedras chegou ao terceiro triunfo consecutivo no campeonato, subindo à quarta posição, com os mesmos 29 pontos do Sporting B – impedido de subir de escalão – e, por isso, teoricamente em zona de play-off de subida ao escalão máximo.
Já o emblema de Faro, que averbou o sétimo desaire consecutivo na época, é 16.º, com 21 pontos, em zona de play-off de manutenção.
Relativamente ao encontro, Dany Jean até podia ter inaugurado o marcador aos 17 minutos – o remate saiu ligeiramente ao lado do poste esquerdo –, mas foi preciso esperar mais algum tempo para os ‘azuis grená’ abrirem o ativo.
Aos 27, o guarda-redes Brian Araújo saiu em falso, cometendo falta sobre Dany Jean dentro da área, e, na conversão, Costinha adiantou a formação de Luís Tralhão.
Apesar dos esforços dos ‘leões’ de Faro para igualarem a contenda, foi a equipa da casa a voltar a faturar: aos 54 minutos, David Bruno cruzou à direita e Kévin Zohi, sem qualquer oposição, cabeceou para o segundo da tarde.
Balla Sangaré, que entrou em campo 10 minutos antes, reduziu a desvantagem, aos 70, relançando a incerteza no marcador após uma boa jogada à direita do ataque, e, pouco depois, Anthony Carter até ficou muito próximo de igualar, mas sem sucesso e sem conseguir impedir o triunfo da formação de Torres Vedras.
Jogo no Estádio Manuel Marques, em Torres Vedras.
Torreense – Farense, 2-1.
Ao intervalo: 1-0.
Marcador:
1-0, Costinha, 29 minutos (grande penalidade).
2-0, Kévin Zohi, 54.
2-1, Balla Sangaré, 70.
Equipas:
- Torreense: Lucas Paes, David Bruno, Stopira, Mohamed Ali-Diadié, Javi Vázquez, Guilherme Liberato (Brian Agbor, 90+1), Costinha (Luis Quintero, 77), Léo Azevedo, Manuel Pozo (André Simões, 77), Kévin Zohi (Mursa Drammeh, 67) e Dany Jean (Ismail Seydi, 67).
(Suplentes: Unai Pérez, Danilo Ferreira, Brian Agbor, Pité, André Simões, Alejandro Alfaro, Musa Drammeh, Ismail Seydi e Luis Quintero).
Treinador: Luís Tralhão.
- Farense: Brian Araújo, Dário Miranda, Rúben Fernandes, Toni Herrero, Derick Poloni (Balla Sangaré, 60), Cláudio Falcão, Miguel Menino (Marco Matias, 80), Yannick Semedo, Assane Ndiaye (Rui Costa, 60), Bruno Almeida (Jaiminho, 60) e Anthony Carter (André Candeias, 80).
(Suplentes: Jakob Tannander, Rivaldo Morais, Victor Ntokon, Jaiminho, André Candeias, Rui Costa, Darío Poveda, Marco Matias e Balla Sangaré).
Treinador: Pedro Neto.
Árbitro: Catarina Campos (AF Lisboa).
Ação disciplinar: cartão amarelo para Miguel Menino (45+1), Dário Miranda (54), Dany Jean (63), Guilherme Liberato (87), Lucas Paes (90+3) e Cláudio Falcão (90+6).
Assistência: 708 espetadores.
