Futebol Nacional
Torreense impede festa do Marítimo
O Torreense venceu o Marítimo por 1-0, em jogo da 30.ª jornada da II Liga, e mantém aspirações de promoção à divisão principal, tendo impedido a festa antecipada de subida dos madeirenses.
Um golo de Dany Jaen, no período de compensação, aos 90+1, deu o triunfo ao Torreense sobre o Marítimo, que podia festejar a vitória em caso de triunfo, o que não aconteceu, mas se vencer na visita ao Benfica B na próxima ronda, a subida fica garantida.
A vitória permitiu ao Torreense manter as aspirações de subida intactas ao ascender ao terceiro posto, em lugar de play-off, com os mesmos 49 pontos da União da Leiria, que é quarta classificada.
Num jogo muito dividido, e apesar do Torreense estar mais pressionado a vencer para manter aspirações de subida, foi a formação de Luís Tralhão a criar a primeira ocasião de perigo, num remate cruzado de fora da área de Luís Quintero que obrigou Samuel Silva a defesa atenta para canto.
Uma distração da defesa da casa, numa reposição rápida de um lançamento lateral deu grande chance ao Marítimo para marcar, mas o avançado Adrián Butzke, isolado frente a Lucas Paes, rematou para fora.
Em cima do intervalo, o Torreense ameaçou num remate de primeira de Dany Jean, que levou Samuel Silva a afastar a bola para canto.
A segunda parte voltou a contar com boas oportunidades de golo para as duas equipas, a mais clara para Carlos Daniel a falhar o alvo em excelente posição. Na resposta foi Alfaro a ‘disparar’ por cima da barra da baliza de Samuel Silva.
Depois, e na sequência de um contra-ataque rápido, Martin Tejón obrigou Lucas Paes a defesa atenta, e na outra baliza Javi Vázquez também testou a atenção do guarda-redes madeirense num remate forte de fora da área.
A cinco minutos do fim, Adrián Butzke ainda desviou para o golo do Marítimo, mas o lance acabou invalidado por posição irregular de Peña Zauner no início da jogada.
Num final recheado de emoções fortes, o Torreense viria a responder de forma afirmativa ao susto sofrido minutos antes, com Dany Jean a lançar a festa no Estádio Manuel Marques, fazendo o 1-0, na sequência de um remate em jeito, após lance individual.
Jogo no Estádio Manuel Marques, em Torres Vedras.
Torreense – Marítimo, 1-0.
Ao intervalo: 0-0.
Marcador:
1-0, Dany Jean, 90+1 minutos.
Equipas:
- Torreense: Lucas Paes, David Bruno, Diadié, Stopira, Javi Vázquez, Léo Silva, André Simões (Guilherme Liberato, 68), Alejandro Alfaro (Rodrigo Marquês, 90+1), Dany Jean (Agbor, 90+4), Zohi (Drammeh , 68) e Luís Quintero (Seydi, 68).
(Suplentes: Unai Pérez, Danilo, Arnau Casas, Agbor, Guilherme Liberato, Drammeh, Seydi, Baradji e Rodrigo Marquês).
Treinador: Luís Tralhão..
- Marítimo: Samuel Silva, Igor Julião (Xavi Grande, 84), Romain Correia, Noah Madsen, Paulo Henrique (Afonso Freitas, 77), Vladan Danilovic (Ibrahima Guirassy, 66), Raphael Guzzo, Martín Tejón (Peña Zauner, 77), Simo Bouzaidi, Carlos Daniel (Marco Cruz, 84) e Adrián Butzke.
(Suplentes: Alfonso Pastor, Rodrigo Borges, Xavi Grande, Afonso Freitas, Ibrahima Guirassy, Marco Cruz, Francisco Gomes, Peña Zauner e José Melro).
Treinador: Miguel Moita.
Árbitro: Luís Godinho (AF Évora).
Ação disciplinar: cartão amarelo para Javi Vázquez (15), Alejandro Alfaro (45), David Bruno (53), Seydi (80), Raphael Guzzo (80) e Marco Cruz (90-7).
Assistência: 2.068 espetadores.
(Com Lusa)