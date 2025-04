Torreense mantém-se na luta pela subida após vitória em Leiria

As duas formações precisavam de ganhar para continuarem na luta pela subida e o Torreense começou melhor, com um meio campo afinado e dois elementos inspirados na frente.



A União de Leiria, que não perdia há sete jornadas, sentiu muitas dificuldades perante a boa organização do conjunto de Tiago Fernandes que, além de bastante eficaz na recuperação, conseguiu sair muitas vezes a jogar ao primeiro toque.



Pozo ameaçou aos 08 minutos, num remate que raspou na barra da baliza de Kieszek, mas o guarda-redes da União de Leiria sofreu mesmo o primeiro golo aos 12 minutos: canto curto cruzado para a área, o polaco travou o cabeceamento de Né Lopes, mas não evitou a recarga de N’Tamon Elie.



A equipa da casa continuou sob pressão do Torreense, sempre perigoso através da velocidade de Dany Jean e da técnica de Pozo.



Mas, numa rara subida à frente, a União de Leiria empatou aos 28 minutos, na sequência de um cruzamento de Habib Sylla, que desviou em Daniel dos Anjos antes do cabeceamento certeiro de Kouassi.



Ao segundo remate na partida, os leirienses igualaram e o Torreense acusou o golpe: perdeu ritmo e ficou permeável no miolo.



David Costa ainda teve o segundo golo nos pés, após perda de bola da defesa local. Mas também o conjunto de Silas podia ter ido para o descanso na frente, quando Mbina rematou torto diante de Lucas Paes.



Os leirienses procuraram reagir mas foi o Torreense que voltou a importunar Kieszek, adiantando-se no marcador aos 67 minutos: novamente de canto, Javi Vázquez assistiu Stopira, que saltou mais alto que a defesa da casa para o 2-1.



A situação piorou para a União de Leiria aos 77 minutos, com a expulsão de Jair Matheus por agressão a Né Lopes.



Tudo ficou ainda mais de feição para o Torreense que, aos 81 minutos, elevou para o 3-1 final, numa assistência de Javi Vázquez para o remate de primeira de Mathys JM, confirmando a vitória que iguala as duas equipas na tabela, a três pontos do play-off de subida.