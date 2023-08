Torreense perde com equipa de sub-23 no jogo de apresentação aos sócios

Após o 'nulo' (0-0) no tempo regulamentar, a formação de sub-23 do Torreense, comandada por Tiago Fernandes, e que se estreará esta época na Liga Revelação, superou o conjunto principal por 5-4 no desempate por grandes penalidades, num jogo disputado no Estádio Manuel Marques, em Torres Vedras.



Já a equipa principal, liderada por Rui Ferreira, teve mais um teste de preparação para o início da II Liga, agendado para o dia 16, com a visita ao reduto do Santa Clara.



De resto, a formação 'azul e grená' já foi eliminada da Taça da Liga, competição na qual caiu diante do Casa Pia, por 2-0, na segunda eliminatória.