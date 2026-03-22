Futebol Nacional
Torreense recupera terceiro lugar
O Torreense recuperou o terceiro lugar da II Liga ao vencer no reduto do Felgueiras por 3-0, num encontro da 27.ª jornada em que defendeu bem e atacou com eficácia.
Os golos de Javi Vázquez, na cobrança de uma grande penalidade, aos 30 minutos, Dany Jean, aos 64, e Kévin Zohi, aos 81, permitiram à equipa de Torres Vedras ultrapassar o Vizela, reaver o lugar de acesso ao play-off de subida e repor a distância de cinco pontos para o segundo classificado, Académico de Viseu, em zona de subida direta.
Já a equipa nortenha, que averbou o sétimo jogo consecutivo sem triunfos e o quinto seguido sem marcar golos, é 13.ª classificada, com 30 pontos, mais um do que o Farense, conjunto que ocupa o 16.º lugar, de acesso ao play-off de manutenção.
Os anfitriões controlaram o primeiro quarto de hora, encontrando sempre linhas de passe no meio-campo adversário, mas o Torreense adiantou-se num penálti de Javi Vázquez, convertido para o lado esquerdo de Pasinato, após falta de Matheus Dário sobre Ismail Seydi.
Mais confortável a partir daí, a formação treinada por Luís Tralhão beneficiou do adiantamento dos jogadores contrários e da velocidade de Dany Jean para contra-atacar, tendo-se aproximado do segundo golo quando Pasinato ‘voou’ para travar o remate de Costinha, aos 37 minutos.
O Felgueiras tentou ganhar velocidade no ataque com a entrada de Mathys Jean-Marie após o intervalo e quase empatou aos 59 minutos, quando Ali-Diadié intercetou o cabeceamento de Berna Conceição em cima da linha de baliza, mas a equipa de Torres Vedras ameaçou no lance subsequente, por Drammeh, e ampliou a vantagem cinco minutos depois.
Isolado por Alejandro Alfaro, Dany Jean rematou fora do alcance de Pasinato e deu ao Torreense uma vantagem mais folgada que ainda dilatou até ao apito final, num lance em que Kévin Zohi aproveitou o espaço entre o poste e o guarda-redes Pasinato para rematar para o fundo das redes.
Jogo no Estádio Municipal Doutor Machado de Matos, em Felgueiras.
Felgueiras – Torreense, 0-3.
Ao intervalo: 0-1.
Marcadores:
0-1, Javi Vázquez, 30 minutos (grande penalidade).
0-2, Dany Jean, 64.
0-3, Kévin Zohi, 81.
Equipas:
- Felgueiras: Pasinato, Diogo Casimiro, Afonso Silva, Matheus Dário, Tiago Parente (Berna Conceição, 57), Gabi Pereira, Landinho (Tiago Leite, 68), Michel Costa (Mathys Jean-Marie, 46), Mario Rivas (Beni Jetour, 57), Léo Teixeira e Lucas Duarte.
(Suplentes: Felipe Scheibig, Filipe Cruz, Aidara, João Pinto, Dudu Cruz, Berna Conceição, Beni Jetour, Mathys Jean-Marie e Tiago Leite).
Treinador: Agostinho Bento.
- Torreense: Lucas Paes, David Bruno, Brian Agbor, Mohamed Ali-Diadié, Javi Vázquez, Léo Azevedo, Alejandro Alfaro (Adama Baradji, 88), Costinha (André Simões, 82), Ismail Seydi (Pité, 74), Dany Jean (Caio Amaral, 88) e Musa Drammeh (Kévin Zohi, 74).
(Suplentes: Unai Pérez, Danilo Ferreira, Caio Amaral, Yaméogo, André Simões, Pité, Luis Quintero, Kévin Zohi e Adama Baradji).
Treinador: Luís Tralhão.
Árbitro: Márcio Torres (AF Viana do Castelo).
Ação disciplinar: Cartão amarelo para Léo Azevedo (75).
Assistência: 1.210 espetadores.
