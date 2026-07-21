Torreense reforça meio-campo com o jovem brasileiro José Breno

Aos 22 anos, o jovem estrear-se-á em solo europeu, chegando proveniente do EC Vitória, que compete na Série A do campeonato brasileiro.



O Torreense, vencedor da Taça de Portugal, encontra-se a preparar a Supertaça Cândido de Oliveira, em que vai defrontar o campeão nacional FC Porto num duelo agendado para 01 de agosto, às 20:15, no Estádio Municipal Cidade de Coimbra, uma semana antes do arranque do campeonato, cuja ronda inaugural ditou a visita ao reduto do Farense, marcada para 9 de agosto, às 11:00.