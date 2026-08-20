Torreense renova com o médio espanhol Alejandro Alfaro até 2029

O futebolista, de 24 anos, cumpre a segunda época no emblema do oeste, depois de uma estreia em que somou 28 jogos pela equipa principal, ajudando a equipa a conquistar a inédita Taça de Portugal, e um pela formação de sub-23.



O Torreense, que ocupa a 11.ª posição, com um ponto em dois jogos, volta a entrar em ação no sábado, quando visitar o Lusitânia de Lourosa, num duelo cujo apito inicial está agendado para as 18:00.