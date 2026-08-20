Futebol Nacional
Torreense renova com o médio espanhol Alejandro Alfaro até 2029
O Torreense renovou o vínculo com o médio Alejandro Alfaro até 2029, informou hoje o clube da II Liga portuguesa de futebol, segurando o espanhol que foi titular nos três primeiros jogos da temporada.
O futebolista, de 24 anos, cumpre a segunda época no emblema do oeste, depois de uma estreia em que somou 28 jogos pela equipa principal, ajudando a equipa a conquistar a inédita Taça de Portugal, e um pela formação de sub-23.
O Torreense, que ocupa a 11.ª posição, com um ponto em dois jogos, volta a entrar em ação no sábado, quando visitar o Lusitânia de Lourosa, num duelo cujo apito inicial está agendado para as 18:00.
O Torreense, que ocupa a 11.ª posição, com um ponto em dois jogos, volta a entrar em ação no sábado, quando visitar o Lusitânia de Lourosa, num duelo cujo apito inicial está agendado para as 18:00.