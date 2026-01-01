Futebol Nacional
Torreense substitui treinador
O técnico Luís Tralhão, que liderava os sub-23 do Torreense, foi promovido e vai substituir Vítor Martins no comando técnico da equipa principal, informou hoje o clube da II Liga.
Aos 47 anos, o treinador, que guiou os jovens azuis-grená a um inédito título da Liga Revelação na época passada, abraça um novo desafio e estrear-se-á no dia 05, na visita do Torreense ao Vizela, a contar para a ronda 17 do campeonato.
O emblema do Oeste ocupa a nona posição da II Liga, com 20 pontos, mas continua em ação na Taça de Portugal, prova em que vai disputar o acesso às meias-finais, diante da União de Leiria, no dia 11.
A promoção de Luís Tralhão surge depois da oficialização da saída de Vítor Martins, que pediu a cessação do contrato depois do pior ciclo da época da equipa.
"O clube agradece ao mister Vítor Martins todo o profissionalismo, dedicação e empenho demonstrados ao longo do período em que esteve ao serviço do Torreense, desejando-lhe os maiores sucessos pessoais e profissionais para o futuro", lê-se em comunicado emitido pelo clube.
O treinador tinha chegado ao emblema do Oeste no início da presente época, tendo guiado os azuis grená ao melhor arranque de sempre no segundo escalão, percurso que, ainda em novembro, até motivou a renovação até 2027.
Todavia, as seis derrotas seguidas no campeonato, a última das quais na receção ao Lusitânia de Lourosa (1-0), na segunda-feira, ditou um desfecho diferente, com o treinador de 39 anos a deixar o clube na nona posição, com 20 pontos.
O Torreense volta a entrar em ação no dia 5 (20:15), quando visitar o terreno do Vizela, sendo que, no dia 11, receberá a União de Leiria num duelo que poderá ditar um inédito apuramento para as meias-finais da Taça de Portugal neste século.
(Com Lusa)