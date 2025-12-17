Futebol Nacional
Taça de Portugal
Torreense surpreende Casa Pia e segue para os quartos de final
O Torreense, da II Liga, bateu o primodivisionário Casa Pia, por 2-1, e qualificou-se para os quartos de final da Taça de Portugal de futebol, fase a que chega pela primeira vez desde 1998/99.
Dany Jean, aos 24 minutos, e Costinha, aos 64, selaram o apuramento da formação de Torres Vedras, que ainda viu os 'gansos' reduzirem por Jérémy Livolant, de grande penalidade, aos 81.
Num jogo que começou com um ritmo interessante, Tiago Morais foi o primeiro a tentar a sorte, mas foram os visitantes a inaugurar o ativo, aos 25 minutos: Costinha combinou bem com Musa Drammeh à esquerda do ataque, com este a cruzar rasteiro para Dany Jean encostar para o golo.
Já em tempo de compensação da primeira parte, Unai Pérez segurou, por duas vezes, a vantagem da formação ‘azul-grená’, que até podia ter dilatado a diferença nesse período, quando David Sousa cortou em cima da linha de golo um remate de Dany Jean.
Determinados a igualar a eliminatória, os ‘casapianos’ entraram mais agressivos na etapa complementar e beneficiaram de duas boas ocasiões: primeiro, por Nsona, a cabecear junto ao poste esquerdo, e depois por Jérémy Livolant, que viu Unai Pérez travar os intentos.
A tarefa dos primodivisionários, no entanto, complicou-se bastante aos 64 minutos, quando Costinha cobrou um livre rasteiro à esquerda do ataque e o guarda-redes Daniel Azevedo, num lance com muitas culpas, deixou a bola escapar para dentro da baliza.
O Casa Pia ainda reduziu aos 81 por Jérémy Livolant – na sequência de uma grande penalidade em que o árbitro João Gonçalves foi alertado pelo vídeoárbitro para uma mão na bola de Mohamed Aku-Diadié –, mas a passagem já não fugiu ao emblema de Torres Vedras, que marcou encontro com a União de Leiria, também da II Liga, na próxima etapa da competição, agendada para 14 de janeiro.
Jogo realizado no Estádio Municipal de Rio Maior.
Casa Pia – Torreense, 1-2.
Ao intervalo: 0-1.
Marcadores:
0-1, Dany Jean, 24 minutos.
0-2, Costinha, 64.
1-2, Jérémy Livolant, 81 (grande penalidade).
Equipas:
- Casa Pia: Daniel Azevedo, João Goulart (Miguel Sousa, 70), Duplexe Tchamba (José Fonte, 28), David Sousa, Larrazabal, Rafael Brito (Cassiano, 61), Nhaga, Fahem Benaissa, Tiago Morais (Jérémy Livolant, 46), Dailon Livramento e Kelian Nsona (Seba Pérez, 61).
(Suplentes: Ricardo Batista, José Fonte, Osundina, Miguel Sousa, André Geraldes, Kevin Prieto, Jérémy Livolant, Seba Pérez e Cassiano).
Treinador: Alexandre Santana.
- Torreense: Unai Pérez, Danilo Ferreira, Stopira, Mohamed Aku-Diadié, Javi Vázquez, Léo Azevedo, Costinha (André Simões, 90+1), Guilherme Liberato (Arnau Casas, 88), Ismael Seydi (Arielson, 75), Dany Jean (Pité, 88) e Musa Drammeh.
(Suplentes: Gustavo Ramalho, Arnau Casas, Pité, David Bruno, André Simões, Caio Amaral, Afonso Peixoto e Arielson).
Treinador: Vítor Martins.
Árbitro: João Gonçalves (AF Porto).
Ação disciplinar: cartão amarelo para David Sousa (05), Rafael Brito (35), Léo Azevedo (41), Larrazabal (70), Jérémy Livolant (90+3) e André Simões (90+6).
Assistência: 189 espetadores.
