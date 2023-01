Torreense vence a fechar a primeira volta da II Liga

No jogo disputado no Estádio Manuel Marques, em Torres Vedras, a equipa da casa, que pontua há quatro rondas consecutivas e atravessa a melhor fase da temporada, conseguiu fechar a primeira volta do campeonato em zona segura, subindo ao 14.º posto do campeonato, com 18 pontos.



Já o Feirense – que não perdia no campeonato desde o dia 18 de outubro, na derrota com o Moreirense, por 1-2, em partida da nona jornada – viu a sua invencibilidade dos últimos três meses ser quebrada, encerrando a primeira metade da competição em sétimo lugar, com 24 pontos.



O jogo começou com 1h30 horas de atraso, devido a um problema numa das torres de iluminação do estádio, todavia, nem isso impediu as equipas de entrarem a todo o gás. Prova disso, foi o ritmo alto que ambos os conjuntos conseguiram impor nos minutos iniciais.



Mais feliz acabaria por ser a equipa da casa. Aos sete minutos, na sequência de um canto curto, Frédéric Maciel cruzou e Patrick Fernandes, em estreia pelo emblema azul-grená, cabeceou para o tento inaugural, marcando o seu primeiro golo ao serviço da equipa comandada por Pedro Moreira.



Aos 34 minutos, Diego Raposo assistiu Frédéric Maciel com um toque de classe por cima do defesa adversário, e o número sete do Torreense disparou rasteiro ao canto inferior direito da baliza defendida por Arthur Augusto.



Insatisfeito com a marcha do marcador, o técnico Rui Ferreira não esperou e lançou de imediato Tiago Dias, Jorge Teixeira e João Oliveira para tentar relançar o encontro.



Aos 53 minutos, João Paulo viu o seu cabeceamento embater no poste, mas aos 60 ninguém conseguiu travar Jardel Silva, que na cara de Vagner, teve arte e engenho para reduzir a diferença.



No entanto, o conjunto de Torres Vedras voltou a ampliar a diferença por intermédio de Santiago Godoy, que, aos 76 minutos e assistido por Frédéric Maciel, viu o seu remate de fora da área sofrer um desvio e trair o movimento do guarda-redes forasteiro, estreando-se também ele a faturar pelos torreenses.



Cinco minutos depois, foi Gustavo Marques a cabecear para o quarto golo, na sequência de um canto convertido por Frédéric Maciel, à direita do ataque.



João Paredes ainda reduziu para o conjunto de Rui Ferreira, aos 83, mas até ao apito final o resultado não voltou a sofrer alterações.