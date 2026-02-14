Torreense vence Benfica e está na final da Taça da Liga feminina pela primeira vez

No Estádio Nacional, em Oeiras, `casa emprestada` da formação de Torres Vedras, nenhuma das equipas conseguiu desfazer o nulo durante o tempo regulamentar, apesar de o Torreense jogar reduzido a 10 elementos desde os 36 minutos, por expulsão da venezuelana Daniuska.

O jogo seguiu para o desempate por penáltis, com o Benfica a desperdiçar três castigos máximos, mais um que o Torreense.

Na final da sétima edição da prova, agendada para o dia 28 de março, em estádio ainda a indicar, o Torreense vai enfrentar o vencedor do duelo entre o Valadares Gaia e o Sporting, em jogo marcado para o dia 11 de março.

O Benfica domina o palmarés da Taça da Liga, com cinco troféus, com a exceção a ser o triunfo do Sporting de Braga na época 2021/22, o que garante um novo vencedor na edição desta temporada da prova.