Torreense vence Lourosa e avança para os `oitavos` da Taça de Portugal

Num duelo entre equipas da II Liga, após uma primeira parte com pouca história, o Torreense decidiu a partida no primeiro lance da segunda metade, com um golo do espanhol Manu, aos 46.



Ambas as equipas apresentaram um ritmo bastante reduzido nos primeiros 45 minutos, com a formação da casa a dominar ligeiramente a posse de bola, mas sem nunca conseguir ameaçar verdadeiramente a baliza defendida por Unai Pérez.



A única oportunidade de golo do primeiro tempo surgiu aos 28 minutos, na sequência de uma boa jogada de entendimento do ataque do Torreense, que terminou com um remate potente do avançado maliano Zohi à barra.



A palestra de Vítor Martins ao intervalo teve resultado quase imediato, com Manu a colocar o emblema de Torres Vedras em vantagem, com um remate rasteiro cruzado, logo a abrir a segunda parte, após uma má saída de bola dos lusitanistas.



O emblema do concelho de Santa Maria da Feira tentou reagir à desvantagem e, apesar de ter assumido o controlo da partida, apresentou muitas dificuldades na criação de oportunidades e nunca conseguiu levar perigo às redes adversárias.



Já em cima do apito final, Léo Azevedo ainda deixou os visitantes a jogar com menos um, após travar um ataque rápido do Lusitânia de Lourosa. Terminou assim o sonho dos lusitanistas na Taça de Portugal, naquele que foi o quinto jogo consecutivo sem vencer.

