Torreense vence na Correlhã com `bis` de Zohi e segue na Taça de Portugal

O avançado maliano foi o homem do jogo, com envolvimento direto em todos os golos, ao assinar os dois primeiros tentos, aos nove e 25 minutos, e assistir Danilo Ferreira, aos 66, para o terceiro.



Os anfitriões, em superioridade numérica, por expulsão de Afonso Peixoto, conseguiram ainda chegar ao ‘golo de honra’ através de Pedro Brito, aos 68, numa fase do jogo em que estavam em crescendo, apesar de terem sofrido pouco antes.



No início da partida, a equipa visitante baixou muito as suas linhas, mas não evitaria que Kevin Zohi, a dois toques, orientasse e levantasse a bola para, de seguida, rematar ao canto da baliza dos anfitriões, sem qualquer hipótese de defesa para o guarda-redes, aos nove minutos.



O 2-0 surgiria aos 25 minutos, com o dianteiro a finalizar da melhor forma uma jogada de envolvimento pelo corredor direito, que resultou num cruzamento rasteiro. O jogador teve tempo e espaço para receber a bola no interior da área e atirar a contar.



Aos 41 minutos, deu-se a primeira adversidade para o Torreense na partida, com a expulsão direta de Afonso Peixoto, que travou um contra-ataque prometedor com uma entrada violenta, tendo sido prontamente encaminhado pelo árbitro Diogo Araújo aos balneários.



No segundo tempo, a Correlhã exibia-se gradualmente mais confortável na partida, mas consentiu ainda um terceiro golo, aos 66 – Danilo Ferreira surgiu à entrada da área, após passe atrasado de Zohi, colocando a vantagem em três golos.



Dois minutos depois, para grande entusiasmo das bancadas, a equipa do distrito de Viana do Castelo fez o 3-1 final, através de uma excelente situação de entrosamento coletivo, perante a passividade defensiva torreense, com Pedro Brito a responder da melhor forma a um cruzamento rasteiro efetuado pela direita.



