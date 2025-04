Torreense venceu em Viseu por 2-1 com reviravolta

André Clóvis, aos 25 minutos, adiantou os beirões no marcador, aproveitando uma perda de bola da defesa do Torreense, mas no segundo tempo, Stopira empatou, aos 77, e Javi Vázquez, aos 90+3, materializou a reviravolta.



Uma tarde cinzenta, fria e chuvosa, afastou muita gente do Estádio do Fontelo que registou uma das piores assistências da temporada, com os 648 espetadores nas bancadas a assistirem a um encontro que foi mais físico do que bem jogado, mas que teve emoção até final.



Mais Académico de Viseu em toda a primeira parte, com os comandados de Sérgio Vieira a terem as melhores oportunidades para visar a baliza de Lucas Paes, enquanto Bruno Brígido teve 45 minutos de algum descanso na baliza viseense.



Aos 11 minutos, André Clóvis, em boa posição rematou ao lado, e aos 15 foi Simão Silva que à entrada da área, em posição frontal, rematou forte mas a bola passou ligeiramente sobre a barra da baliza do Torreense.



O golo aconteceria aos 25 minutos com André Clóvis, astuto, a beneficiar de um mau atraso da defesa adversária, driblou Lucas Paes e rematou para o fundo da baliza deserta.



Tudo mudou no segundo tempo, com o Torreense a assumir s redes do encontro, perante um baixar de linhas por parte dos viseenses.



E o empate acabou por acontecer aos 77 minutos, num lance de bola parada, com Stopira, de cabeça, a bater Rúben Brígido.



A formação do oeste continuou à procura do golo que acabou por acontecer já na compensação, com Javi Vázquez, à entrada da área, numa recarga a uma corte da defesa viseense, a rematar colocado com a bola a embater ainda no poste mas a encaminhar-se para o fundo da baliza.



Com este resultado o Torreense subiu ao sexto lugar, com 47 pontos, enquanto o Académico de Viseu manteve a 10.ª posição, com 41 pontos.



Jogo no Estádio do Fontelo, em Viseu.



Académico de Viseu - Torreense, 1-2.



Ao intervalo: 1-0.



Marcadores:



1-0, André Clóvis, 25 minutos.



1-1, Stopira, 77.



1-2, Javi Vázquez, 90+3.







Equipas:



- Académico de Viseu: Bruno Brígido, Paulinho, João Pinto (Aidara, 44), Michelis, Sori Mané (Marquinho, 83), Messeguem, Luís Silva, Kahraman (Samba Koné, 45), Simão Silva (Diogo Almeida, 70), Yuri Araújo e André Clóvis (Marinelli, 69).



(Suplentes: Gril, Samba Koné, Bandarra, Aidara, Diogo Almeida, Mortimer, Nigel Thomas, Alan Marinelli e Marquinho).



Treinador: Sérgio Vieira.



- Torreense: Lucas Paes, N’Tamon Elie (Rúben Pinto, 66), Né Lopes, Stopira, David Costa (Dani Bolt, 55), Balanta Jr. (Pité, 66), Leo Silva (Lomboto, 90+5), Javi Vázquez, Mathys (Ethyan, 55), Pozo e Dany Jean.



(Suplentes: Thiago, Lomboto, Rúben Pinto, Aboubacar, Pité, Dano Bolt, andrea Dacourt, Etyan Morales e Vasco Oliveira)



Treinador: Tiago Fernandes.



Árbitro: Luís Filipe (AF Lisboa).



Ação disciplinar: cartão amarelo para Dany Jean (36), Né Lopes (45+2), Balanta Jr. (56), Leo Silva (60), Luís Silva (76).



Assistência: 648 espetadores.