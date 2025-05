Treinador adjunto do AVS garante equipa motivada e confiante frente ao Vizela

Com José Mota, o técnico principal, suspenso, foi Paulo Sousa quem fez a antevisão da segunda mão do play-off de acesso ao principal escalão, destacando a experiência do grupo e a ambição de conquistar um resultado positivo.



“O AVS já passou por situações semelhantes e conseguiu ultrapassá-las. Isso dá-nos força. Sabemos que vamos defrontar um adversário forte, mas estamos confiantes e queremos impor o que pretendemos no jogo”, afirmou, à margem do estágio da equipa, em Ofir.



Sobre um eventual ambiente hostil em Vizela, o adjunto desvalorizou: “Andamos todos nisto há muitos anos. O ambiente não nos vai afetar. Só a concentração pode fazer a diferença”.



Paulo Sousa sublinhou ainda a importância do foco coletivo, insistindo na ideia de “nada acaba como começa”



“Temos de manter uma preparação mental forte, com união, e acreditar no que temos de fazer para cumprir o objetivo. O Vizela também vai ter os seus momentos, mas precisamos de controlar emoções e ansiedade, porque o tempo vai jogar a nosso favor”, sublinhou.



O AVS chega a Vizela com uma vantagem de três golos conseguida no jogo da primeira mão, mas Paulo Sousa realçou a necessidade de eficácia.



“Temos de ganhar os ‘duelos’, fazer golos, ser uma equipa compacta e inteligente. Isso é o que nos interessa dentro do relvado”, concluiu o responsável, satisfeito por ter o plantel todo à disposição.



A segunda mão do ‘play-off’ disputa-se no domingo, às 19:45, no Estádio do Vizela, num jogo que terá arbitragem de Miguel Nogueira, da associação de Lisboa.