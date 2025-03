Treinador adjunto do Casa Pia considerou paragem "importante" para "reagrupar"

O técnico considera que as últimas duas semanas se revelaram bastante úteis para os ‘gansos’ para “agrupar” de forma a corresponder às exigências táticas e estratégicas e regressar às vitórias após um período de paragem que se seguiu a três derrotas consecutivas, frente a Vitória de Guimarães, Sporting e Nacional da Madeira.



“Foi importante porque, depois do mercado de janeiro, necessitávamos aqui de algum espaço temporal para voltar a organizar, agrupar e voltar a ter tempo para treinar de forma diferente porque no jogo, ao fim de semana, há condicionantes estratégicas que acabaram por roubar algum tempo ao trabalho da nossa equipa e da nossa forma de jogar e com este espaço de trabalho tivemos abertura para fazer esse tipo de trabalho e deu para voltarmos a estar nesse caminho”, reconheceu, em conferência de imprensa.



Apesar de, nas últimas semanas, os resultados não terem sido os desejados, Alexandre Santana garante que o Casa Pia irá implementar apenas mexidas pontuais na equipa em prol de uma “estabilidade” que já foi conseguida na presente temporada e que importa repetir.



“Foi o que nos aconteceu no início da época, andámos à procura de estabilidade e conseguimo-la, e agora estamos novamente à procura dessa estabilidade, continuamos à procura dela e quando falo de estabilidade, não é só de dar minutos aos mesmos jogadores. Claro que não, pois trabalhamos todos os dias e se formos reparar nos últimos jogos, os jogadores não têm sido os mesmos. Achamos que a estabilidade vai trazer rotinas, relações, e essas relações e rotinas vão ser o que nos vai levar ao sucesso mais à frente”, afirmou.



Alexandre Santana considerou que o segredo para que o emblema de Pina Manique regresse aos bons resultados estará nessa mesma “estabilidade” e que será essa a “tendência”, a confirmar nas próximas semanas e já no embate com os vila-condenses.



"Achamos que este momento é ao contrário. Pelas alterações que tivemos em janeiro, os jogadores a entrarem e a saírem, a nossa tendência será estabilizar, porque é essa estabilidade que vai poder retirar-nos algum sucesso pontual no momento e é o que nos vai conduzir depois ao sucesso mais à frente”, anteviu ainda o adjunto de João Pereira.



O treinador que integra a equipa técnica do Casa Pia recordou ainda a recente derrota da equipa frente a este mesmo opositor pelos oitavos de final da Taça de Portugal (3-1), considerando que desta feita, os jogos serão “diferentes” e também o resultado final.



“O Rio Ave não vai fugir muito daquilo que aí mostrou. Esperamos um Rio Ave realmente nesse caminho, mas acho que vão ser jogos diferentes - fizemos algumas alterações nesse jogo, em função das oportunidades que íamos dar a alguns jogadores pelo seu mérito de trabalho diário e relativamente à competição que era e também a gestão de alguns jogadores durante o processo de trabalho”, disse.



Kiki Silva e Clau Mendes permanecem como baixas médicas confirmadas na convocatória, ao passo que José Fonte se encontra em dúvida e será reavaliado até perto da hora de jogo de forma a aferir a sua disponibilidade.



Na 27.ª jornada da I Liga, o Casa Pia, sétimo classificado, com 36 pontos, defronta, no seu reduto, o Rio Ave, 11.º, com 29, a partir das 15h30, de sábado, sob arbitragem de Catarina Campos, da associação de Lisboa.