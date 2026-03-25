Treinador Agostinho Bento deixa Felgueiras após ciclo de jogos sem triunfos

“O Futebol Clube Felgueiras e o treinador Agostinho Bento chegaram a acordo para a rescisão amigável do contrato entre as duas partes”, lê-se na nota publicada pelo emblema que ocupa o 13.º lugar do segundo escalão, com 30 pontos ao cabo de 27 jornadas.



O técnico, de 56 anos, encerrou assim um trajeto de quase quatro épocas ao ‘leme’ dos felgueirenses, que começou em 2022/23, na Liga 3, e incluiu a subida ao segundo escalão no final da temporada 2023/24.



Após ter concluído a edição anterior da II Liga portuguesa num ‘tranquilo’ nono lugar, a formação nortenha também ocupava essa posição no final da primeira volta do presente campeonato, mas desceu na tabela face ao recente ciclo de sete jornadas sem triunfos, não tendo marcado qualquer golo nas cinco partidas anteriores.



A sete jornadas da conclusão da prova, o Felgueiras detém um ponto de vantagem sobre a equipa que ocupa o 16.º lugar, de acesso ao play-off de manutenção, o Farense.



Agostinho Bento trabalhou no Fafe na maior parte da sua carreira de treinador, tendo assumido o comando da equipa principal entre as temporadas 2010/11 e 2016/17, e orientou a Associação Recreativa de São Martinho, no concelho de Santo Tirso, entre 2017/18 e 2021/22.