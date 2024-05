Treinador Álvaro Pacheco sai do Vitória no final da época

Foto: Manuel Fernando Araújo - Lusa

O treinador, de 52 anos, tem contrato até 2025, mas a ligação com o clube será interrompida a curto prazo. A relação entre a direção do Vitória de Guimarães e a equipa técnica deteriorou-se bastante no decorrer da última semana, particularmente devido às negociações de Álvaro Pacheco com o Cuiabá, do Brasil, que terão sido efetuadas à revelia do clube.