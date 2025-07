Treinador Custódio Castro quer cimentar posição do Alverca na I Liga

O técnico de 42 anos, ex-SC Braga B, que está há uma semana a trabalhar com a sua nova equipa em Palmela, pretende formar um plantel “forte, versátil e homogéneo” para o campeonato que se avizinha.



“Estamos a trabalhar arduamente para que o possamos corresponder em campo. Temos o grande objetivo de cimentar a posição do clube na I Liga. Tenho a certeza absoluta de que os jogadores estarão preparados na primeira jornada [a 10 de agosto com o Moreirense]”, disse em conferência de imprensa.



No dia em que o Alverca anunciou a contratação do guarda-redes André Gomes, habitual titular da equipa B de futebol do Benfica que o cedeu aos ribatejanos por uma época, o treinador vincou a importância da presença de jovens valores no plantel.



“O André [Gomes] é um jogador jovem já com alguma experiência internacional e no futebol português e enquadra-se no perfil de atletas que podem acrescentar qualidade. Fez um excelente campeonato o ano passado e é mais um dos jogadores que vem com ‘fome’, porque é um bocadinho isso que nós temos tentado procurar naquilo que é a formação do nosso plantel”, referiu.



Após uma semana de treinos, o timoneiro do Alverca e ex-internacional A por Portugal avança que vão em breve juntar-se ao grupo mais jogadores de qualidade, independentemente da idade que tenham.



“Queremos jogadores de qualidade, uns mais jovens e outros experientes. Têm chegado bastantes jogadores e vão chegar mais. Dentro de alguns dias teremos ainda mais novidades”, disse na conferência realizada no auditório do Centro de Treinos de Palmela.



A nível pessoal, o treinador, cuja equipa faz sábado diante do Mafra o seu primeiro jogo de preparação da pré-época, garante estar preparado para se estrear no comando de uma equipa da I Liga.



“Sinto-me preparado e com garra para passar conhecimento. Olho para esta etapa como um grande desafio. Ser treinador é um grande desafio e sê-lo no Alverca, neste momento, também o é. Sinto-me bastante entusiasmado e preparado para isso”, assegurou.



De forma a garantirem a continuidade na I Liga, Custódio Castro sublinha a importância dos alverquenses no apoio a uma equipa praticamente construída de raiz.



“Houve mudanças e entraram muitos jogadores, praticamente vamos ter um plantel novo porque poucos irão transitar. Contamos muito com as pessoas de Alverca e dos adeptos para ajudar na adaptação de todos estes jogadores à cidade e ao clube”, disse.



O Alverca, que se estreia no campeonato em 10 de agosto no reduto do Moreirense, vai disputar a época 2025/26 na I Liga de futebol, escalão a que regressou 21 anos depois e quando tinha marcado presença pela última vez em 2003/04.