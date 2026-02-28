Treinador diz que Tondela continua condicionado para receção ao Santa Clara

“Temos os mesmos problemas. Ainda mais, porque se lesionaram jogadores durante o último jogo, por isso, estamos piores que na semana passada. Tivemos problemas e continuamos a ter, porque o desgaste foi longo”, reconheceu Cristiano Bacci.



O técnico do Tondela falava a propósito do condicionamento dos atletas por lesões físicas por treinarem em campo sintético devido ao mau tempo das últimas semanas e que, Cristiano Bacci já havia reconhecido na antevisão da jornada 23.



Hoje, na conferência de imprensa de antevisão à 24.ª jornada, em que recebe o Santa Clara, no domingo, pelas 15:30, o treinador lembrou que foi “um desgaste de quatro semanas seguidas e para alguém com situações crónicas, infelizmente, pagou”.



De fora no domingo estão, assumidamente, Cícero, por lesão, e Yaya Sithole que cumpre castigo por acumulação de cartões amarelos, mas, para o treinador, será também “uma ocasião para a malta mostrar o seu valor, quem jogou menos ou quem esteve fora dos últimos” jogos.



Na primeira volta, na sétima jornada, o Tondela conquistou a primeira vitória do campeonato, por 2-1 em casa do Santa Clara, ainda com a equipa beirã sob os comandos de Ivo Vieira e os açorianos com Vasco Matos, que têm agora Petit no comando.



“O Santa Clara é uma das equipas que gosto mais. Os jogadores têm características que eu gosto mesmo. Tem uns jogadores na frente muito rápidos, tem malta física no meio do campo. A classificação [em que está] não é o valor real do plantel do Santa Clara”, realçou o técnico.



Apesar de estarem as duas equipas no fundo da tabela, Cristiano Bacci assumiu que “não é o jogo final, porque ainda há muitos pela frente”, mas defendeu que é um desafio “importante a nível psicológico, o que é normal”.



O Tondela está na 16.º posição, com 18 pontos, recebe o Santa Clara, igualmente com 18 pontos e na 17.ª posição, e penúltima, de despromoção, no domingo, pelas 15:30, em jogo da 24.ª jornada da I Liga de futebol, que será arbitrado por Anzhony Rodrigues, da associação da Madeira.

