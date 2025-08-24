Treinador do Alverca espera ‘rendimento altíssimo’ para roubar pontos ao Estrela

Um novo desaire no Estádio José Gomes deixará o Alverca com o pior registo pontual nas primeiras três jornadas da I Liga portuguesa de futebol da história do clube, mas o técnico dos ribatejanos não baixa a guarda.



“Temos uma confiança muito grande nos jogadores e é essa a mensagem que tem sido passada à equipa. Não se conseguem objetivos à terceira jornada. Têm chegado novos jogadores a conta-gotas e até ao fim do mercado muita coisa pode acontecer. Queremos ser competitivos durante a temporada e no fim da época conseguir a manutenção”, admitiu Custódio Castro, em conferência de imprensa.



O técnico do Alverca admitiu que ainda podem existir entradas e saídas no plantel e criticou o facto de se jogarem quatro jornadas do campeonato com o mercado de transferências aberto.



“Não é benéfico para o futebol e deve ser repensado no futuro. Ninguém fica confortável, pois os jogadores muitas vezes têm de trocar de clube à última da hora e acabam por existir muitas mudanças nos últimos dias de mercado”, admitiu.



Nos últimos dois confrontos no principal escalão do futebol português, na temporada de 2003/04, o Alverca conseguiu dois triunfos (3-0) sobre os ‘tricolores’.



Custódio Castro espera que esse seja um bom prenúncio, mas adianta que os ribatejanos terão de ter um rendimento elevado para conquistarem pontos no reduto do Estrela da Amadora.



“Teremos que ser uma equipa forte, competente em todos os momentos do jogo. Precisamos de ter um rendimento altíssimo para vencer este Estrela que acabou por perder com o Benfica, mas pelo que vi teve boas sensações no jogo”, vincou.



O Alverca defronta o Estrela da Amadora, no Estádio José Gomes, na segunda-feira, dia 25 de agosto, pelas 20:15, em jogo da terceira jornada da I Liga portuguesa de futebol, com arbitragem de Ricardo Baixinho, da Associação de Futebol de Lisboa.



