Treinador do Arouca Daniel Ramos suspenso por um jogo

No documento divulgado pelo Conselho de Disciplina (CD) da Federação Portuguesa de Futebol (FPF), esta expulsão deveu-se ao pontapé de forma deliberada de “um objeto para o interior do terreno de jogo”, no caso uma garrafa.



Foi-lhe ainda aplicada uma multa de 840 euros, numa partida que os minhotos venceram por 1-0 e em que foram ainda expulsos Mujica, nos arouquenses, e Riccieli, na equipa da casa, também suspensos por um jogo.



De resto, o mapa de castigos inclui a abertura de um processo de inquérito relativo ao Portimonense-Benfica, que os campeões nacionais venceram por 3-1, com multas ainda pela deflagração de objetos pirotécnicos e outras ofensas.



O mesmo sucedeu nos jogos de FC Porto, com mais de sete mil euros em multas, e do Sporting, acima de cinco mil.