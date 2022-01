Treinador do Arouca garante equipa “com uma palavra a dizer” frente ao Benfica

O técnico confessou que esteve a “trabalhar com um grupo reduzido e com atletas a chegar a ‘conta gotas’”, e, apesar de reconhecer “dúvidas em relação à condição física dos jogadores para a exigência do jogo”, assumiu que a equipa não se vai lamentar por isso.



“Não nos vamos fazer de coitadinhos. Somos homens, queremos superar-nos e surpreender. De certeza, vamos ter uma palavra a dizer no jogo. Os nossos atletas têm a mentalidade da individualidade dar tudo em prol do coletivo. Assim estaremos mais próximos de surpreender e ser competitivos, para garantir pontos que nos fazem muita falta”, disse Armando Evangelista.



Questionado sobre a irregularidade de resultados mostrada pelo Benfica e se uma eventual instabilidade dos ‘encarnados’ poderá ser um trunfo para o Arouca, o técnico preferiu focar-se na tarefa da sua equipa, embora reconhecendo o favoritismo das ‘águias’.



“Temos as nossas dificuldades e o Benfica tem também, mas colocando tudo no prato da balança, acho que [o favoritismo] tende sempre para o Benfica. Temos de nos focar dentro do nosso grupo e não no que, hipoteticamente, o Benfica poderá estar a passar. Queremos fazer um jogo positivo e competitivo do qual nos possamos orgulhar”, partilhou.



Apesar de todas as contrariedades, Armando Evangelista garantiu que “não foi difícil motivar o grupo para um jogo desafiador e motivador”, partilhando que houve muito trabalho para evitar “erros e distrações” que nestes jogos se pagam “caro”



“Tivemos de recorrer a estratégias diferentes e com as quais os atletas não estão habituados e minimizar a ausência. Houve um trabalho de equipa para superarmo-nos. Mas estaremos prontos para dar uma resposta e sermos competitivos”, concluiu o treinador do Arouca.



Além dos casos de covid-19, não identificados, Armando Evangelista não pode contar com os lesionados Fernando Castro, Sema Velázquez e Gáston Campi, os castigados André Silva e Oday, além de Marcos Soares, que está ao serviço da seleção de Cabo Verde na Taça das Nações Africanas (CAN2021).



O Arouca, 17.º classificado com 14 pontos, recebe na sexta-feira o Benfica, terceiro com 41, numa partida agendada para as 19h00, que terá arbitragem de Nuno Almeida, da Associação de Futebol do Algarve.