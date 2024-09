Treinador do AVS quer manter invencibilidade caseira diante do Rio Ave

“As perspetivas são positivas. Jogamos em casa, frente aos nossos adeptos, e queremos manter a invencibilidade em casa, frente a uma equipa com grande qualidade, com um excelente plantel, que trabalha com o treinador há quatro anos. Por isso, prevejo um jogo bastante competitivo”, disse Campelos.



O regresso do campeonato pode marcar a estreia de alguns reforços, contratados no último dia do mercado, mas Campelos não abriu o jogo, até porque “alguns jogadores chegaram há poucos dias e estão ainda a integrar-se na equipa”.



“O Ochoa está disponível e é um jogador que faz parte do plantel, mas vamos jogar da forma que achamos que é melhor para o jogo de amanhã [sábado]. Mas vai ser o AVS que tem sido desde o início de época, organizado, competitivo. O que prometemos e nos responsabilizamos é em cada treino e jogo dar o nosso máximo”, sublinhou.



Para trás ficaram “duas semanas muito proveitosas”, que, na opinião do técnico, “serviram sobretudo para integrar os jogadores que chegaram, promover espírito grupo e a coesão coletiva”.



“Há grandes plantéis que não têm boas equipas, queremos que esta relação seja muito saudável e nestes 10 meses que dura o campeonato, em que o maior tempo que vão passar é no clube, temos de trabalhar como uma família, porque a felicidade de um será a felicidade de todos”, afirmou.



Sobre a presença de alguns internacionais no plantel e os efeitos disso na equipa, Campelos afinou pela ideia do copo meio cheio.



“Podemos ver isso de duas formas: é positivo, porque os jogadores gostam de ir à seleção, sendo sinal de que os estamos a valorizar. Por outro lado, temos o exemplo do Mercado: chegou ontem [quinta-feira] à noite, tal como o Rafa e o Rodrigo. O próprio Eric também chegou mais tarde”, concluiu.



O guarda-redes Lucas Moura e o avançado Nenê continuam lesionados e vão ficar fora do jogo da quinta jornada.



O AVS, no 12.º lugar, com quatro pontos, defronta o Rio Ave, nono, com seis, no estádio do Clube Desportivo das Aves, no sábado, às 18:00, num jogo que terá arbitragem de António Nobre, da associação de Leiria.