Treinador do Boavista confirma ausência do goleador Bozeník frente ao Casa Pia

“É um caso que está entregue à direção. O Róbert Bozeník está fora do jogo de amanhã [segunda-feira]”, revelou o técnico, em conferência de imprensa, sem esclarecer se essa decisão foi tomada por si próprio ou pela administração da SAD liderada por Vítor Murta.



Bozeník, de 24 anos, viajou para Espanha na quarta-feira, alegadamente sem autorização do Boavista, com a expectativa de poder rubricar contrato com o Sevilha na janela de transferências de inverno, que encerrava nesse mesmo dia para os clubes da I Liga portuguesa, mas prolongou-se até quinta-feira no escalão principal do país vizinho.



Goradas as negociações entre ‘panteras’ e andaluzes, o dianteiro eslovaco regressou ao Porto na sexta-feira e reintegrou os trabalhos do conjunto de Ricardo Paiva no sábado, desconhecendo-se, nesta fase, se enfrentará um processo disciplinar por parte da SAD.



O Boavista manteve Róbert Bozeník, melhor marcador da equipa esta época, com nove golos em 22 duelos oficiais, mas viu sair na terça-feira o extremo Tiago Morais, segundo atleta mais influente dos ‘axadrezados’ esta época, para os franceses do Lille, orientados por Paulo Fonseca.



“Nenhum treinador ficará satisfeito quando perde alguém com a importância que o Tiago Morais tinha mostrado na primeira metade da I Liga. Desejo-lhe felicidades, mas há que olhar para os futebolistas que temos cá dentro com essa seriedade que nos caracteriza”, direcionou Ricardo Paiva, em busca de um novo titular para o lado esquerdo do ataque.



Esse negócio terá rendido quatro milhões de euros (ME) ao Boavista e ajudará a liquidar parte do montante necessário para regularizar dívidas e desbloquear o impedimento de inscrição de novos atletas imposto pela FIFA há três janelas de transferências seguidas.



“Não temos reforços. Os nossos reforços vão ser o carácter dos jogadores e os adeptos também poderão ter aqui um papel de paciência e o apoio de sempre, no sentido de nos suportarem para um trabalho difícil, de grande rigor e luta que nos espera”, reconheceu.



O conjunto do Bessa tenta voltar às vitórias frente ao Casa Pia, após ter sido goleado na receção ao Portimonense (1-4), da ronda anterior do campeonato, num embate em que, apesar do resultado, o treinador gostou da capacidade coletiva para criar oportunidades.



“Houve erros, sobretudo nos índices de concentração e nos critérios que utilizámos para ‘saltar’ algumas zonas [no campo] e para estarmos unidos o suficiente, de maneira a não permitir que o adversário aproveitasse essas brechas [em contra-ataque]. Foram revistos alguns pontos, mas, de forma nenhuma, pomos em causa o trabalho realizado”, avaliou.



O avançado Jeriel De Santis volta aos planos do Boavista, após ter estado suspenso no último jogo, enquanto o defesa central Rodrigo Abascal atingiu o quinto cartão amarelo e falhará a partida com o Casa Pia, tal como os lesionados César, Luís Pires e Júlio Dabó.



De fora permanecem o defesa central Chidozie e o lateral esquerdo Bruno Onyemaechi, que representam a seleção da Nigéria, de José Peseiro, na Taça das Nações Africanas.



“O Casa Pia vai querer responder de forma afirmativa ao jogo menos bem conseguido da jornada anterior [derrota por 8-0 no terreno do líder isolado Sporting] e reúne uma equipa recheada de bons jogadores. A alteração estrutural [de ‘3-4-3’ para ‘4-4-2’] deu soluções, mas é relativa. Por vezes, eles vão buscar alguma coisa da dinâmica anterior”, terminou.



O Boavista, 12.º colocado, com 20 pontos, visita o Casa Pia, 13.º, com 19, na segunda-feira, a partir das 20:15, no Estádio Municipal de Rio Maior, em desafio da 20.ª ronda do campeonato, sob arbitragem de Iancu Vasilica, da Associação de Futebol de Vila Real.