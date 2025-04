Treinador do Casa Pia considera Farense "um dos melhores plantéis" da I Liga

“O Farense tem um dos melhores plantéis da I Liga, num ambiente que não será fácil. É um dos clubes que coloca mais adeptos a assistir aos jogos e vamos ter de estar muito focados, mantendo a consistência. Nem digo humildade, porque isso tem de estar inerente numa equipa com três derrotas nas últimas quatro partidas. Teremos de ter os pés bem assentes no chão e capacidade de trabalho. Sem isso, estaremos muito longe de atingir objetivos”, realçou João Pereira, em conferência de imprensa.



O técnico rejeitou que o Casa Pia esteja na luta pelo quinto lugar, apesar de uma vitória na segunda-feira os aproximar dessa posição, embora tenham a motivação de superar os 41 pontos registados na época 2022/23, que ainda é o atual recorde.



“Quem não o sentir como uma motivação extra, tem de pensar duas vezes a partir do momento que entra neste complexo. Todos somos ambiciosos, queremos fazer diferente e queremos superar o recorde de pontos do Casa Pia na I Liga. Temos de continuar no caminho de valorização e ser sérios, com a mentalidade ganhadora e cínica para vencer o jogo”, apontou o treinador, sobre os 39 pontos conquistados.



Do outro lado, está uma equipa ‘aflita’ e a necessitar com urgência de pontos, ao encontrar-se em zona de despromoção e a seis pontos da ‘salvação’, embora João Pereira saliente a qualidade da turma algarvia, que tem obtido resultados “falsos”.



“É um jogo perigoso, pois precisam de pontos. Os resultados têm sido falsos, por assim dizer. Podemos ter uma falsa sensação de facilitismo. O Farense não vence em casa desde novembro e tem andado atrás dessa vitória. Nós não queremos ser ‘bobos da corte’ e queremos manter esse registo do Farense. Vamos defrontar um grande plantel e uma equipa bem organizada. Nesse ambiente difícil, temos de ter a nossa melhor versão, mais uma vez”, sublinhou o jovem treinador, com 33 anos.



Ruben Kluivert está castigado e juntou-se aos lesionados Kiki Silva e Clau Mendes nas ausências para a partida, regressando às opções João Goulart, para um duelo em que João Pereira não vai estar no banco, por ter sido expulso diante do Rio Ave.



“O que consta do relatório é verdade e deixa-me feliz. Não estive bem, eu disse ao Fábio Veríssimo que tinha a mania e não posso catalogar uma pessoa apenas por um comportamento. Também não fica bem o árbitro expulsar um treinador e ficar a rir-se da situação. Não posso utilizar a frase, eu sei as regras do jogo e foi justo. O Casa Pia pagou multa, o treinador pagou multa, e os árbitros? Pagam multas? Fica a reflexão, porque acho que tem de haver mais justiça nesse sentido”, considerou.



O Casa Pia, oitavo, com 39 pontos, visita o Farense, 17.º e penúltimo, com 17, na segunda-feira, às 18:45, no Estádio de São Luís, em Faro, em jogo da 28.ª ronda da I Liga de futebol, que terá arbitragem de Iancu Vasilica, da associação de Vila Real.