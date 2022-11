Treinador do Casa Pia "lisonjeado" pelas comparações com os `grandes` da I Liga

Perante esta época acima de todas as expectativas, Filipe Martins exigiu ainda aos seus jogadores que "trabalhem ao máximo", deixando toda a pressão e responsabilidade para a equipa técnica que comanda.



"Tenho um grupo em que todos trabalham muito bem. Acima de tudo, acho que o que exigimos aos jogadores é que trabalhem no máximo e deixem a responsabilidade para nós," salientou o treinador, apostado em retirar dos seus atletas toda a carga inerente ao estatuto de ‘equipa sensação’ do campeonato.



O Casa Pia ocupa, à entrada para a 13.ª jornada da I Liga de futebol, um surpreendente quarto lugar, com 23 pontos, a apenas três do segundo classificado, o FC Porto, e o facto de ver os seus registos comparados com as melhores equipas da competição foi recebido com agrado por Filipe Martins.



"Primeiramente, sinto-me muito lisonjeado, por todas as comparações numéricas que tivemos terem sido com FC Porto, Benfica e Sporting. Não falámos de absolutamente nenhuma equipa do 'nosso' campeonato, ao fim e ao cabo, e acho que tem de ser essa a nossa 'bitola'," lembrou o técnico casapiano.



Filipe Martins valorizou a importância de gerir a condição física e mental do grupo num momento da época exigente, que tem sido composto por dois jogos por semana, garantindo não existirem titulares à partida na equipa.



O técnico dos 'gansos' anteviu um despique equilibrado com o adversário que terá pela frente este domingo, o Desportivo de Chaves.



"Vão ver, tal como o Casa Pia, uma equipa equilibrada em todos os momentos do jogo, com bola e sem bola. O nosso objetivo é ter sempre a bola, no máximo de tempo. Nem sempre é possível e se pudermos fazê-lo amanhã [domingo], ótimo. Acredito sempre que se tivermos mais tempo a bola, mais próximos estamos de ganhar," declarou, apostado em dominar e vencer o jogo.



Com o objetivo de vencer e manter-se nos lugares cimeiros do campeonato, o Casa Pia receberá o Desportivo de Chaves na 13.ª jornada da I Liga este domingo, no Estádio Nacional, em Oeiras, pelas 18:00, num jogo que contará com a arbitragem de Hélder Carvalho, da Associação de Futebol de Santarém.