Treinador do Casa Pia promete "trabalhar muito" para derrotar Sporting de Braga

"Se pudermos terminar em oitavo, preferimos terminar em oitavo. Se pudermos terminar em sétimo, preferimos ser sétimos e, se pudéssemos terminar em primeiro, também gostaríamos de o fazer. Temos de trabalhar muito para lá chegar, ter os pés bem assentes na terra, o que controlamos é o que temos, e o que temos é o jogo de amanhã (sábado)", comentou João Pereira, em conferência de imprensa realizada no Estádio Pina Manique, em Lisboa.



Ainda antes de realizar a antevisão ao encontro da 33.ª jornada, o treinador leu uma mensagem de agradecimento a toda a estrutura, relatando o nome de cada jogador, treinador, elemento do 'staff' e dirigentes que compõe a estrutura do emblema casapiano, parabenizando todos pelo estabelecimento da melhor pontuação de sempre, feito alcançado com o empate frente ao Arouca (42 pontos) e ainda com duas jornadas para disputar.



Na ronda que se segue, frente ao Sporting de Braga, João Pereira vincou a importância de "não dar minutos de avanço" aos 'guerreiros' do Minho e completar a partida sem sofrer golos.



"No último jogo não conseguimos vencer, conseguimos pontuar, alcançar um ponto, mas não demos minutos de avanço ao adversário, a nossa baliza ficou a zero e é assim que queremos que a baliza fique no próximo jogo", expressou o técnico.



João Pereira deixou ainda a ideia de que Leonardo Lelo, um dos capitães dos 'gansos' e que já tem acordo para reforçar precisamente o Sporting de Braga a partir da próxima temporada, não será utilizado frente aos bracarenses.



"Pensando nele, por tudo o que nos deu, amanhã também lhe darei algo que penso que pode ser importante para ele, pois andamos no futebol há muito tempo. Amanhã verão qual será a decisão, com o intuito, claro, de salvaguardar o jogador e protegê-lo. Já dei aqui quase uma meia resposta", afirmou o técnico, de 33 anos.



O líder do Casa Pia anunciou que irá "dar oportunidade a outros jogadores", sem prejuízo das suas aspirações a vencer um jogo que prevê "estratégico" entre "duas equipas com a sua identidade bem vincada".



Ainda a recuperar de problemas físicos e sem data prevista para retorno estão o defesa Ruben Kluivert e os avançados Kiki Silva e Clau Mendes. O defesa José Fonte, o médio Iyad Mohamed e o avançado Cauê dos Santos vão cumprir suspensão e são também baixas confirmadas.



O Casa Pia, que está na oitava posição, com 42 pontos, em igualdade com o Estoril Praia, nono, recebe no sábado o Sporting de Braga, quarto, com 65, em encontro agendado para as 20:30, no Estádio Municipal de Rio Maior.