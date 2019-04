Treinador do Desportivo das Aves espera "um jogo duro" frente ao Belenenes

Lusa Comentários 26 Abr, 2019, 17:19 | Futebol Nacional

Na antevisão ao jogo de sábado, da 31.ª jornada do campeonato, Inácio começou por analisar as contas da permanência e os atuais 33 pontos do Aves, acabando por fazer uma revisão em baixa.



"Eu tinha dito que 33/34 pontos eram capazes de chegar e 36 dava, mas, olhando para o momento atual, 36 não sei se chega. O melhor é fazermos 36 e somar mais alguns", disse Inácio.



Para a "dura" receção ao Belenenses, o técnico disse ter perspetivado "um jogo para ganhar" e revelou o caminho que a sua equipa terá de percorrer para ser bem-sucedido.



"Queria dar os parabéns ao Silas, à sua equipa técnica e jogadores pelo bom campeonato do Belenenses. Pelos seus problemas internos, está a jogar sempre fora de casa e tem ainda aspirações de apuramento para a Liga Europa. Vai ser um jogo duro para nós, pela classificação que temos, mas vimos motivados pela vitória e bom jogo que realizámos em Guimarães. Temos de ser inteligentes, mantendo o rigor tático e a disciplina", sublinhou.



Inácio vincou a importância de marcar primeiro, lembrando que, até ao momento, o Aves nunca perdeu quando começou em vantagem, mas recusou o carater decisivo do encontro, recordando que a formação avense, desde a sua chegada ao clube, "está a jogar em pressão sobre pressão" e que no sábado será igual.



"Estamos perto (da permanência), temos 33 pontos, mas isto é como matar o porco, em que o mais difícil é, depois, esfolar o rabo. Com 36 pontos diria duas coisas: ficaríamos com maior tranquilidade em relação ao futuro e melhorávamos a melhor pontuação do Aves na I Liga (34 pontos). O que eu sei é que carater, vontade e determinação não vão faltar", afirmou.



O Desportivo das Aves, 11.º classificado, com 33 pontos, recebe o Belenenses, sétimo, com 40, no sábado, às 20:30, num jogo que será arbitrado por Fábio Veríssimo, da associação de Leiria.