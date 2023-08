Treinador do Estoril Praia alerta para Rio Ave perigoso e "fiel a si mesmo"

O treinador do Estoril Praia alertou hoje para as dificuldades do duelo com o Rio Ave, considerando que o adversário na segunda jornada da I Liga de futebol "é fiel a si mesmo" e possui "uma mentalidade forte".

Em conferência de imprensa de antevisão à partida, Álvaro Pacheco pediu aos seus jogadores “capacidade de reagir a um resultado menos positivo”, aludindo à derrota na jornada inaugural, frente ao Arouca (4-3).



“O Rio Ave é uma equipa que, à imagem do seu treinador, tem uma mentalidade e identidade muito fortes. Estamos à espera de uma equipa fiel a si mesma e dentro do que tem demonstrado nos últimos anos, mas, como tenho dito, devemos olhar para a nossa equipa e como vamos ser capazes de reagir a um resultado menos positivo," assinalou o técnico dos 'canarinhos'.



O responsável técnico do Estoril Praia mostrou-se crente de que a equipa irá ultrapassar a derrota em Arouca, da qual retirou importantes ensinamentos, apesar de o resultado final não ter sido o pretendido.



"Acho que no último jogo fizemos tudo para sair de lá com um resultado positivo, mas as incidências do jogo, tudo o que nele aconteceu, foi contra nós. O que disse aos jogadores foi que este último jogo nos vai fazer crescer muito", refletiu.



Álvaro Pacheco aponta a uma melhoria no processo defensivo para levar de vencido o próximo adversário e consumar o regresso ao rendimento em crescendo que a equipa vinha revelando nas duas eliminatórias da Taça da Liga que ultrapassou com sucesso.



"Nos jogos anteriores, a equipa tinha vindo sempre a crescer e o nosso objetivo é estarmos ainda mais preparados do que já estávamos para o jogo anterior", estipulou.



O Estoril Praia perspetiva manter o registo 100% vitorioso enquanto visitado na presente temporada, que engloba a primeira e segunda eliminatórias da Taça da Liga, nas quais derrotou o Paços de Ferreira (2-0) e o Belenenses (5-1).



A formação estorilista, que vai estrear-se no seu reduto em jogos da I Liga esta época, defronta no domingo, a partir das 15:30, o Rio Ave, que venceu o Desportivo de Chaves (2-0) na primeira jornada, num encontro que será arbitrado por Iancu Vasilica, da Associação de Futebol de Vila Real.