Treinador do Estoril Praia garante não ser "o Pai Natal ou o Coelho da Páscoa"

O técnico estorilista foi instado a comentar se outros atletas ligados ao plantel sub-23 estorilista poderão seguir os passos de Tiago Brito, jovem médio lançado após o intervalo na partida frente ao Sporting de Braga, na jornada anterior e afirmou não pretender dar prémios.



“É meritocracia pura, para os miúdos terem a oportunidade de entrar na equipa principal é porque têm valor e merecem. Não sou o Pai Natal ou o ‘Easter Bunny’ [coelho da Páscoa], têm de conseguir as coisas", sublinhou, na conferência de imprensa de antevisão à partida desta segunda-feira frente ao Casa Pia.



Ian Cathro mostrou-se ainda aliviado por poder regressar ao comando da equipa na deslocação a Rio Maior, para defrontar o Casa Pia esta segunda-feira, no fecho da 31.ª jornada da I Liga de futebol.



“Espero muito que, na próxima temporada, se eu voltar a falhar com a tradução do que penso na minha cabeça e ofender alguém e a equipa ficar sem treinador, esta irá estar melhor preparada e estável. Neste momento voltámos ao normal, os jogadores estão preparados para fazer um bom jogo e vou poder sentir o jogo um pouco mais perto deles. Se for possível ajudá-los durante o jogo, vou ajudá-los", declarou.



O treinador ‘estorilista’ considera que, por muito que a equipa se tenha preparado para manter os seus hábitos competitivos com o seu treinador ausente, essa situação não ajuda e, já ultrapassada, será “vantagem” no embate com os ‘gansos’.



O Estoril Praia, nono classificado da I Liga, com 39 pontos, desloca-se ao Estádio Municipal de Rio Maior para defrontar o Casa Pia, oitavo, com 41, a partir das 20:15 de segunda-feira, com arbitragem a cargo de Gonçalo Neves, da associação de Coimbra.