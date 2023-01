Treinador do Estoril Praia perspetiva "crescimento" e quer vencer em Famalicão

Na antevisão à deslocação a Famalicão, que terá lugar este domingo, Nélson Veríssimo vislumbra evolução no grupo de trabalho que comanda, no qual recordou o facto de vários elementos terem chegado no início da temporada ao clube.



“Tendo em conta os jogadores novos que temos tido desde o início da época, a equipa está em crescimento, demonstra capacidade e revela um grande compromisso”, elogiou o líder técnico do conjunto da Linha de Cascais.



O técnico ‘estorilista’ deixou uma visão positiva sobre a postura apresentada pelos seus jogadores no último jogo disputado, frente ao Marítimo, no qual o Estoril Praia saiu derrotado (1-0). “No jogo com o Marítimo, apesar de não termos saído com o resultado que queríamos, sentimos que a equipa está em crescimento no que é o nosso processo. Temos consciência de que, em alta competição, os erros pagam-se caro”, constatou.



No seguimento desse resultado desfavorável, Veríssimo anteviu um encontro "muito competitivo" entre duas equipas capacitadas, tanto a defender como a atacar.



“Temos, portanto, perspetivas boas, a sensação é positiva no sentido em que sabemos claramente que vamos ter um jogo muito competitivo em Famalicão pelo que é o ADN das duas equipas em termos do que é a sua qualidade de jogo com bola e também no seu momento de organização defensiva”, analisou, por fim, Nélson Veríssimo.



Será com o pensamento no regresso aos triunfos que o Estoril Praia aborda a deslocação a Vila Nova de Famalicão, na qual defrontará um Famalicão apostado em voltar a vencer enquanto visitado depois de na jornada anterior não ter ido além de um empate sem golos ante o Rio Ave.



O encontro da 18.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol disputar-se-á no Estádio Municipal de Famalicão este domingo, pelas 20:30, com arbitragem de Miguel Nogueira, da associação de Lisboa.