Treinador do Estrela da Amadora espera jogo "algo nervoso" com o Vitória de Guimarães

"Espero um jogo algo nervoso no ponto de vista da mentalidade e identidade das equipas. Sabemos que o Vitória é um clube muito aguerrido, quem lá joga tem de jogar com uma mentalidade diferente e é o que eu também tento incutir aqui no Estrela do Amadora", revelou, na antevisão ao desafio agendado para as 15:30 de domingo.



O líder da equipa ‘tricolor’ mostrou-se confiante sobre a oposição que esta poderá colocar ao seu adversário, dando conta da importância de defender bem.



"Acreditamos que uma casa se constrói pela base, pelos alicerces", identificou.



José Faria considerou que a estabilidade defensiva será fundamental para alcançar os objetivos pretendidos, começando este domingo por derrotar o Vitória de Guimarães na Reboleira.



"Para nós é muito importante [defender bem} porque estamos sempre mais perto de somar um ou três pontos", reconheceu, acrescentando: "Num campeonato competitivo como é a I Liga, é importante não sofrermos. Acho que tem a ver também com a qualidade e empenho dos jogadores e acho que nesse capítulo estamos satisfeitos".



Os tricolores não competiram durante duas semanas face aos jogos das seleções nacionais, e o treinador estrelista anunciou ter aproveitado esse período para conceder algum descanso ao plantel.



"A pausa foi boa, acho que vínhamos num ciclo positivo. Tínhamos tido uma saída complicada, um campo difícil, somado pontos. Acho que só depois do jogo é que vamos perceber se efetivamente a paragem teve algum impacto no que foi o rendimento da nossa equipa. É bom porque não temos muito tempo para grandes paragens e aproveitámos, no fim de semana, para que os jogadores pudessem estar dois, três dias com as famílias", revelou ainda.



O Estrela da Amadora, 14.º classificado da I Liga portuguesa, com três pontos, recebe o Vitória de Guimarães, 12.º com quatro, em desafio da quinta jornada agendado para domingo, às 15:30, no Estádio José Gomes, na Amadora, com arbitragem de Miguel Nogueira, da associação de Lisboa.