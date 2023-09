Treinador do Estrela da Amadora pede "tempo" para aprimorar a competitividade

“A competitividade interna ainda não está extremamente forte no que diz respeito às regras, no conhecimento específico de cada detalhe que queremos em cada momento do jogo. É preciso tempo, nós sabemos como começámos a época anterior e como nela caminhámos", avaliou Sérgio Vieira, na antevisão à partida da sexta jornada.



O emblema da Amadora deslocar-se-á a casa do último classificado, o Desportivo de Chaves, mas a posição que o adversário ocupa não representa quaisquer garantias para o treinador dos ‘tricolores’, que destacou bons momentos dos flavienses nas jornadas anteriores.



“Há aspetos muito positivos numa equipa que na época passada fez um excelente campeonato, que já está bem cimentada na I Liga, com rotinas e ambiente de I Liga, e certamente que estes momentos menos positivos são algo que já estão habituados a passar, porque fazem parte do futebol os momentos bons e menos bons. Houve um ajuste no comando técnico e sabemos que temos de estar preparados para essas emoções positivas que podem haver neste momento", assinalou o técnico do Estrela da Amadora.



Sérgio Vieira rejeita qualquer excesso de confiança face ao momento delicado que o seu adversário atravessa e considera fundamental existir "crítica", nomeadamente "construtiva" ao trabalho e evolução da equipa, e uma consequente reação "de uma forma positiva", a executar já no embate deste domingo.



“Os seres humanos são influenciados por fatores de ordem positiva ou negativa. Quer seja a crítica positiva ou negativa, temos sempre de dirigi-la de forma construtiva e também reagir de uma forma positiva e não de uma forma que, por vezes, possa tornar-se mais prejudicial”, referiu o técnico, esperando um Estrela da Amadora preparado para todos os cenários não só na partida ante o Desportivo de Chaves, como nos outros jogos que se seguirão.



Sérgio Vieira admite que, mesmo após a derrota caseira frente ao FC Porto, lidera a melhor versão dos amadorenses no que respeita aos comportamentos em campo e estabilidade exibicional.



"Até ao momento, creio que sim, que temos evoluído sempre e, infelizmente, no último jogo, não conseguimos concretizar dados estatísticos de forma coletiva e individual em resultado final e em pontos, mas sempre respeitando aquilo que afirmamos, que o nosso foco não é no resultado final, nos jogos, na posição da tabela...é sim nos processos que nos levam a ter uma sustentabilidade", reafirmou.



O Desportivo de Chaves, 18.º e último classificado e que ainda não pontuou na presente edição da I Liga de futebol, recebe o Estrela da Amadora, 16.º com quatro pontos, no domingo, às 15:30, no Estádio Municipal Engenheiro Manuel Branco Teixeira, em Chaves, com arbitragem de Ricardo Baixinho, da Associação de Futebol de Lisboa.