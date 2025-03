Treinador do Farense conta com “força e confiança do São Luís” para receção ao AVS

O treinador do Farense disse hoje que conta com a “força e confiança” do Estádio de São Luís para a receção ao AVS, no domingo, num duelo entre ‘aflitos’ da 24.ª jornada da I Liga de futebol.

“Peço que apoiem os rapazes e lutem ao nosso lado pelos três pontos durante os 90 minutos. A força e a confiança do São Luís são decisivas para nós”, afirmou Tozé Marreco, nas curtas declarações divulgadas pelo emblema algarvio.



O Farense, que soma oito jogos seguidos sem vencer no campeonato, ocupa o 17º e penúltimo lugar e, em caso de vitória, pode reduzir para um ponto a diferença em relação ao conjunto da Vila das Aves, 16º e em vaga de play-off.



Tozé Marreco avisou que a estratégia das últimas equipas que jogaram no São Luís “foi quebrar o jogo, perder tempo e tentar desestabilizar emocionalmente” os jogadores e adeptos algarvios.



“Temos de estar e vamos estar mais unidos do que nunca, para lutar contra os muitos obstáculos que nos estão a colocar”, completou.



Farense, 17º e penúltimo classificado, com 16 pontos, e AVS, 16º, com 20, defrontam-se no domingo, às 18.00, no Estádio de São Luís, em Faro, com arbitragem de David Rafael Silva, da associação do Porto.