Treinador do Gl Vicente quer usar fator casa para regressar aos triunfos

“Temos feito da nossa casa uma fortaleza e é isso que queremos dar continuidade, regressando às vitórias, mesmo sabendo que vamos enfrentar um Alverca mais preparado e mais forte do que era na primeira volta”, analisou o técnico gilista.



César Peixoto garantiu que essa série de três jogos, frente a Estoril Praia, Benfica e Estrela da Amadora, sem triunfos [duas derrotas e um empate], não abalou a confiança do grupo.



“Não nos iludimos, nem ficámos em bicos de pés quando estamos a ganhar, nem lamentamos em demasia quando não ganhámos. Há uma frustração, mas deixa-me confiante perceber que temos mantido consistência. E é isso que nos vai permitir ser felizes no final do campeonato”, vincou.



Antecipando “um jogo muito equilibrado”, frente a “uma boa equipa e bons jogadores”, César Peixoto desvalorizou uma eventual luta pelo quarto lugar do campeonato, considerando que a equipa “já ganhou o direito” de pensar em si própria.



“Temos sido apelidados o campeonato todo como a equipa sensação. Existe essa exigência, mas temos lidado bem com ela. Temos de pensar só em nós e manter a consistência. Ganhámos esse direito”, desabafou.



O treinador do Gil Vicente garantiu, por isso, um grupo imune às pressões externas para lutar por determinada posição ou por um objetivo europeu.



“Dizerem que se não ficarmos em quarto lugar é um fracasso, acho que isso não faz sentido. Lembro que há um ano estávamos a lutar pela manutenção na I Liga. O que fizemos esta época no crescimento do clube, da equipa e dos jogadores já é fantástico”, afirmou.



Ainda assim, o técnico garantiu empenho máximo para esta reta final do campeonato, acreditando num desfecho condizente com o desempenho até ao momento.



“A exigência que existe fomos nós que a pusemos em nós, pela qualidade, capacidade e pelo grande campeonato que estamos a fazer. Só temos de manter esta consistência”, disse.



Para o embate com o Alverca, os barcelenses não podem contar com Mutombo e Bamba, ambos lesionados.



O Gil Vicente, quinto classificado com 41 pontos, recebe no sábado, às 18:00, o Alverca, 10.º com 28, numa partida que vai ter arbitragem de Sérgio Guelho, da associação da Guarda.



