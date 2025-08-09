Treinador do Moreirense enaltece “alegria muito grande” por estreia na I Liga
O treinador Vasco Botelho da Costa reconheceu que é “uma alegria muito grande” estrear-se na I Liga pelo Moreirense na receção à sua anterior equipa, o Alverca, no domingo, para a jornada inaugural.
Depois de se sagrar campeão da Liga Revelação com a equipa sub-23 do Estoril Praia, em 2020/21 e 2021/22, campeão da Liga 3 pela União de Leiria, em 2022/23, e sido segundo classificado pelo clube ribatejano na edição transata da II Liga, com consequente subida, clubes dos quais guarda “boas recordações e carinho”, o lisboeta, de 36 anos, vai cumprir o primeiro jogo no escalão maior.
“Mais do que sentir ansiedade, sinto uma alegria muito grande por ter este privilégio. Posso dedicar esta estreia aos treinadores que estão a ‘sonhar’ e a tentar fazer o percurso que fizemos. Começar a treinar meninos de sete anos e chegar à I Liga é uma alegria muito grande, juntamente com a minha equipa técnica, num clube que nos acolheu de forma fantástica”, referiu.
O técnico reconheceu, porém, não saber “bem o que esperar” do Alverca que se vai apresentar em Moreira de Cónegos, a partir das 20:30, uma vez que conta 28 reforços para a temporada 2025/26 e com um novo treinador, Custódio Castro, ex-Sporting de Braga B, da Liga 3.
“Esse é a maior dificuldade. (…) Já coincidimos em competições com o ‘mister’ Custódio há muito tempo. Os princípios gerais não deverão ser muito diferentes dos do Braga B. Fundamentalmente, há o desconhecimento da maior parte das individualidades do Alverca”, admitiu.
Vasco Botelho da Costa ressalvou que os jogadores ‘cónegos’ apresentam “índices físicos positivos” na véspera do arranque de época e estão “muito recetivos” a uma visão do futebol em que os pontos devem ser a consequência do trabalho diário.
Questionado sobre o principal objetivo para a temporada, após o 10.º lugar de 2024/25, o treinador declarou que a manutenção é a prioridade do Moreirense, assim como da maioria dos clubes da I Liga.
“Tudo o que não seja ‘três grandes’, [Sporting de] Braga e Vitória [de Guimarães], o objetivo das outras equipas tem de ser a manutenção. Tirando essas cinco equipas, as diferenças entre as outras são mínimas. Vai ser um campeonato oem que a parte mental vai fazer diferença. Vai ser importante amealhar pontos. Vai haver jogos em que um ponto será melhor do que zero”, vincou.
O Moreirense recebe o Alverca na jornada inaugural da I Liga, pelas 20:30 de domingo, com arbitragem de Hélder Malheiro, da associação de Lisboa.
