Treinador do Moreirense espera duelo concelhio abstraído das polémicas arbitrais

“O adversário vem de dois jogos em que se queixou um pouco da arbitragem e acho que haverá um ambiente complicado para nós. Espero que as declarações do presidente [do Vitória de Guimarães, António Miguel Cardoso] não tenham peso nem influenciem ou criem uma carga negativa, sobretudo para os árbitros. Que haja três boas equipas a contribuir para um bom espetáculo e que ganhe o melhor”, desejou, em conferência de imprensa.



Os ‘conquistadores’ criticaram o trabalho da equipa de arbitragem liderada por Fábio Veríssimo na quinta-feira, quando perderam com reviravolta na visita ao rival Sporting de Braga (2-1), dos quartos de final da Taça da Liga, no mesmo dia em que o conjunto de Moreira de Cónegos foi afastado da mesma competição pelo FC Porto (2-0), em Aveiro.



“O Vitória tem uma equipa forte, bem organizada e muito compacta, com muita qualidade individual e coletiva. Penso que o seu ponto mais forte está num meio-campo com muita rotação, mobilidade e três jogadores valorosos. Vão criar-nos algumas dificuldades, mas sabemos o que vamos encontrar e estaremos preparados”, reconheceu César Peixoto.



A derrota com os ‘dragões’ interrompeu a melhor sequência de resultados em 2024/25 do Moreirense, que tinha vencido na receção ao Santa Clara (1-0) e no terreno do Boavista (2-1), nas duas rondas anteriores do campeonato, por entre um triunfo fora sobre o União de Santarém (2-1), da Série B da Liga 3, para a terceira eliminatória da Taça de Portugal.



Inserido num ciclo de três partidas em oito dias, César Peixoto mudou oito titulares frente ao FC Porto, mantendo apenas Carlos Ponck, Rúben Ismael e Benny face à vitória no Bessa, que quebrou um ciclo de três derrotas dos minhotos como visitantes para a I Liga.



“O Vitória também foi tendo vários jogos [num curto período], mas está mais habituado a este andamento do que nós. [O calendário apertado] É a prova do crescimento desta equipa e do clube. Disputar várias competições é sempre importante e, se houvesse mais jogos, melhor era. Agora, tem de haver gestão e cuidados com a parte física”, analisou.



Convicto de que o plantel “está bem identificado com a forma de jogar pretendida e tem dado respostas positivas”, o treinador confia numa “prestação dentro do registo habitual” do Moreirense para contrariar a “dificuldade elevada” imposta pelo rival concelhio, que não ganha há quatro partidas no campeonato e contratou o técnico Rui Borges aos ‘cónegos’.



O Moreirense, sétimo classificado, com 14 pontos, visita o Vitória de Guimarães, sexto, com 15, no domingo, às 18:00, no Estádio D. Afonso Henriques, em Guimarães, em encontro da 10.ª jornada da I Liga, sob arbitragem de Miguel Nogueira, da associação de Lisboa.