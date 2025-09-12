Treinador do Moreirense espera “jogo aberto” ante Rio Ave “recheado de talento”

Na antecâmara do regresso do campeonato, após a paragem competitiva para os jogos das seleções nacionais, o técnico, de 36 anos, prometeu que a sua equipa, que soma três empates em três jogos, está preparada para enfrentar um adversário “recheado de talento”, com “um bom desempenho”, assente na “velocidade dos jogadores e na combatividade”.



“Vai ser um jogo aberto. [O Rio Ave] é uma equipa recheada de talento. É um dos bons plantéis do nosso campeonato. Tem um treinador que, apesar de não conhecer tão bem a I Liga, está a adaptar-se rapidamente. (…) Espero um jogo aberto, entre duas equipas que esperam ganhar. Estamos motivados para regressar às vitórias”, disse, na antevisão ao encontro marcado para as 15:30, em Moreira de Cónegos.



A equipa do concelho de Guimarães regressa ao Estádio Comendador Joaquim de Almeida Freitas depois de averbar a primeira derrota na prova, frente ao Gil Vicente (2-0), e encara o desafio como uma oportunidade para “crescer e aprender”, num processo de evolução longe de estar “acabado”.



“É mais fácil numa derrota as pessoas pararem para pensar e consciencializarem-se que alguma coisa pode não ter corrido tão bem. Essa oportunidade vai-nos obrigar a olhar para o que tem sido o nosso trabalho. (…) Sabemos que estes resultados não positivos vão acontecer no caminho”, acrescentou o ‘timoneiro’.



Com um plantel de 26 elementos a seu cargo, Vasco Botelho da Costa realçou ainda que a equipa titular projetada para cada encontro é “sempre muito aberta”, dependendo de três fatores: o rendimento dos jogadores na competição, o rendimento dos jogadores nos treinos e o “lado estratégico”, relacionado com as características dos adversários, que os atletas “controlam menos”.



Ao projetar um jogo para o qual os médios Rodrigo Alonso e Ofori estão indisponíveis, por lesão, o treinador reconheceu ainda que “há mais estabilidade para trabalhar” após o encerramento do mercado de transferências, em 01 de setembro.



“Se pudesse mudar as regras, as regras não eram estas. (…) É diferente trabalhar com o plantel fechado. A ausência dos internacionais atrapalhou um bocadinho, mas temos uma equipa sub-19 capaz de suprir essas ausências. Temos um grupo mais uniforme e mais disponível. Temos diferentes características dentro da mesma posição”, salientou.



O Moreirense, quinto classificado, com nove pontos, recebe o Rio Ave, 12.º, com 12, em partida da quinta jornada da I Liga marcada para sábado, às 15:30, no Estádio Comendador Joaquim de Almeida Freitas, na vila de Moreira de Cónegos, no concelho de Guimarães, com arbitragem de Márcio Torres, da associação de Viana do Castelo.