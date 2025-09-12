Treinador do Moreirense espera “jogo aberto” ante Rio Ave “recheado de talento”
O treinador do Moreirense, Vasco Botelho da Costa, perspetivou hoje “um jogo aberto” com o Rio Ave e prometeu motivação para vencer o desafio da quinta jornada da I Liga portuguesa de futebol, no sábado.
Na antecâmara do regresso do campeonato, após a paragem competitiva para os jogos das seleções nacionais, o técnico, de 36 anos, prometeu que a sua equipa, que soma três empates em três jogos, está preparada para enfrentar um adversário “recheado de talento”, com “um bom desempenho”, assente na “velocidade dos jogadores e na combatividade”.
“Vai ser um jogo aberto. [O Rio Ave] é uma equipa recheada de talento. É um dos bons plantéis do nosso campeonato. Tem um treinador que, apesar de não conhecer tão bem a I Liga, está a adaptar-se rapidamente. (…) Espero um jogo aberto, entre duas equipas que esperam ganhar. Estamos motivados para regressar às vitórias”, disse, na antevisão ao encontro marcado para as 15:30, em Moreira de Cónegos.
A equipa do concelho de Guimarães regressa ao Estádio Comendador Joaquim de Almeida Freitas depois de averbar a primeira derrota na prova, frente ao Gil Vicente (2-0), e encara o desafio como uma oportunidade para “crescer e aprender”, num processo de evolução longe de estar “acabado”.
“É mais fácil numa derrota as pessoas pararem para pensar e consciencializarem-se que alguma coisa pode não ter corrido tão bem. Essa oportunidade vai-nos obrigar a olhar para o que tem sido o nosso trabalho. (…) Sabemos que estes resultados não positivos vão acontecer no caminho”, acrescentou o ‘timoneiro’.
Com um plantel de 26 elementos a seu cargo, Vasco Botelho da Costa realçou ainda que a equipa titular projetada para cada encontro é “sempre muito aberta”, dependendo de três fatores: o rendimento dos jogadores na competição, o rendimento dos jogadores nos treinos e o “lado estratégico”, relacionado com as características dos adversários, que os atletas “controlam menos”.
Ao projetar um jogo para o qual os médios Rodrigo Alonso e Ofori estão indisponíveis, por lesão, o treinador reconheceu ainda que “há mais estabilidade para trabalhar” após o encerramento do mercado de transferências, em 01 de setembro.
“Se pudesse mudar as regras, as regras não eram estas. (…) É diferente trabalhar com o plantel fechado. A ausência dos internacionais atrapalhou um bocadinho, mas temos uma equipa sub-19 capaz de suprir essas ausências. Temos um grupo mais uniforme e mais disponível. Temos diferentes características dentro da mesma posição”, salientou.
O Moreirense, quinto classificado, com nove pontos, recebe o Rio Ave, 12.º, com 12, em partida da quinta jornada da I Liga marcada para sábado, às 15:30, no Estádio Comendador Joaquim de Almeida Freitas, na vila de Moreira de Cónegos, no concelho de Guimarães, com arbitragem de Márcio Torres, da associação de Viana do Castelo.
“Vai ser um jogo aberto. [O Rio Ave] é uma equipa recheada de talento. É um dos bons plantéis do nosso campeonato. Tem um treinador que, apesar de não conhecer tão bem a I Liga, está a adaptar-se rapidamente. (…) Espero um jogo aberto, entre duas equipas que esperam ganhar. Estamos motivados para regressar às vitórias”, disse, na antevisão ao encontro marcado para as 15:30, em Moreira de Cónegos.
A equipa do concelho de Guimarães regressa ao Estádio Comendador Joaquim de Almeida Freitas depois de averbar a primeira derrota na prova, frente ao Gil Vicente (2-0), e encara o desafio como uma oportunidade para “crescer e aprender”, num processo de evolução longe de estar “acabado”.
“É mais fácil numa derrota as pessoas pararem para pensar e consciencializarem-se que alguma coisa pode não ter corrido tão bem. Essa oportunidade vai-nos obrigar a olhar para o que tem sido o nosso trabalho. (…) Sabemos que estes resultados não positivos vão acontecer no caminho”, acrescentou o ‘timoneiro’.
Com um plantel de 26 elementos a seu cargo, Vasco Botelho da Costa realçou ainda que a equipa titular projetada para cada encontro é “sempre muito aberta”, dependendo de três fatores: o rendimento dos jogadores na competição, o rendimento dos jogadores nos treinos e o “lado estratégico”, relacionado com as características dos adversários, que os atletas “controlam menos”.
Ao projetar um jogo para o qual os médios Rodrigo Alonso e Ofori estão indisponíveis, por lesão, o treinador reconheceu ainda que “há mais estabilidade para trabalhar” após o encerramento do mercado de transferências, em 01 de setembro.
“Se pudesse mudar as regras, as regras não eram estas. (…) É diferente trabalhar com o plantel fechado. A ausência dos internacionais atrapalhou um bocadinho, mas temos uma equipa sub-19 capaz de suprir essas ausências. Temos um grupo mais uniforme e mais disponível. Temos diferentes características dentro da mesma posição”, salientou.
O Moreirense, quinto classificado, com nove pontos, recebe o Rio Ave, 12.º, com 12, em partida da quinta jornada da I Liga marcada para sábado, às 15:30, no Estádio Comendador Joaquim de Almeida Freitas, na vila de Moreira de Cónegos, no concelho de Guimarães, com arbitragem de Márcio Torres, da associação de Viana do Castelo.