Treinador do Moreirense espera jogo com Famalicão “decidido no detalhe”

Sublinhando que o treinador adversário, Hugo Oliveira, está a “fazer um trabalho notável” ao ‘leme’ de um conjunto que ocupa o quinto lugar da tabela e disputa, por isso, o acesso às competições europeias, o técnico dos ‘cónegos’ realçou que os seus jogadores se deslocam a Famalicão com o objetivo de vencer um jogo que perspetiva equilibrado.



“Independentemente de o Famalicão estar a lutar por algo mais, seria sempre um jogo tremendamente difícil. Não vai haver grandes surpresas. Vai ser um jogo decidido no detalhe. Quem for melhor no que costuma fazer terá sucesso. (…) Temos de fazer com que o detalhe do jogo caia para o nosso lado”, disse, na antevisão ao encontro.



Após a derrota com o Sporting de Braga, Vasco Botelho da Costa avisa que o jogo de sexta-feira vai exigir muita competitividade, apesar de “bastante diferente” a nível tático.



“Do ponto de vista da competitividade, temos de ser muito eficazes no momento em que saltamos à pressão. Não podemos dar o mínimo espaço, porque o Famalicão tem jogadores com capacidade para resolver problemas”, alertou.



Com o ponta de lança Yan Lincon de regresso às opções e o médio Alanzinho ainda em dúvida, o técnico, de 37 anos, considerou ainda que o ciclo de seis jogos sem triunfos não pode afetar o plantel, até porque a principal motivação para trabalhar deve ser o futebol apresentado em campo e não o resultado.



A formação do concelho de Guimarães procura ainda encerrar a ‘seca’ de três jornadas sem marcar, num registo de apenas sete golos na segunda volta, recorrendo às várias manobras possíveis para ‘incomodar’ a defesa famalicense.



O Moreirense, oitavo classificado, com 35 pontos, defronta o Famalicão, quinto, com 46, às 20:45 de sexta-feira, no Estádio Municipal de Famalicão, com arbitragem de Gustavo Correia, da associação do Porto.