Treinador do Moreirense pede “melhor versão” para garantir “sucesso” em Alverca

À frente da equipa que ocupa a sexta posição da tabela, com 27 pontos, o técnico, de 36 anos, regressa ao estádio do conjunto que orientou na época transata, na II Liga, tendo elogiado o “trabalho fabuloso” do treinador Custódio Castro, com “um plantel praticamente novo”, e de “toda a estrutura do Alverca”, 11.º classificado.



“É uma equipa muito perigosa, muito bem trabalhada. A identidade da equipa é muito vincada. Defrontei o Custódio nos sub-23. A equipa tem uma ideia [de jogo] muito característica do Custódio. Tem individualidades que dão muita qualidade à equipa. Temos de estar na melhor versão para termos sucesso”, disse, na antevisão ao desafio marcado para as 18:00.



Vasco Botelho da Costa referiu também que a formação do concelho de Guimarães está preparada para “encontrar uma equipa forte fisicamente”, que “vai fechar muito bem os caminhos da sua baliza”, e avisou os seus jogadores que não podem “cometer deslizes no momento defensivo”.



Questionado sobre o eventual desafio de repetir os 27 pontos da primeira volta na segunda metade do campeonato, o ‘timoneiro’ realçou que os minhotos devem começar por repetir o resultado da primeira volta – triunfo sobre o Alverca, por 2-1 – e admitiu que os “pontos são alento”.



O treinador vincou, porém, que a circunstância que o “deixa mais satisfeito” é a “forma como a equipa joga” e como “evoluiu na primeira volta”, com “um plantel recheado de individualidades” que ajudam “o coletivo a ser forte” e que trabalham para evitar ‘cair na armadilha’ da previsibilidade na segunda volta da competição.



“A segunda volta tem a particularidade de jogarmos outra vez contra os mesmos treinadores, na sua maioria, e contra as mesmas equipas. Mais do que a responsabilidade de fazer igual à primeira volta, vamos ter de fazer algumas coisas diferentes e de continuar a evoluir. Temos tentado acrescentar coisas novas à nossa forma de jogar para não sermos uma equipa previsível”, esclareceu.



O Moreirense, sexto classificado, com 27 pontos, visita o Alverca, 11.º, com 20, em partida agendada para sábado, às 18:00, no Estádio do Futebol Clube de Alverca, com arbitragem de Luís Godinho, da associação de Évora.



