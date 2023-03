Treinador do Rio Ave considera "difícil, mas não impossível" vencer em Braga

“Temos de estar muito motivados, corajosos e assumir o que queremos no jogo. Gostamos destes desafios e de ser competitivos, tal como o fomos contra outras equipas do topo da tabela. É uma tarefa difícil, mas não impossível, e vamos tentar ganhar”, garantiu o treinador dos vila-condenses, em conferência de imprensa.



O treinador do Rio Ave espera “um adversário forte”, mas prometeu que a sua equipa estará “muito concentrada na sua organização e nas tarefas” para tentar aproveitar as oportunidades que possam surgir durante a partida.



“Sabemos que o Sporting de Braga tem uma equipa de qualidade, bem apetrechada e organizada, e que é muito forte a jogar em casa. É provável que tenhamos menos oportunidades no jogo, mas temos de as aproveitar e ser eficazes. Se fizermos golos vamos causar intranquilidade ao adversário e ganhar motivação”, perspetivou.



Apesar do conjunto bracarense vir de duas derrotas consecutivas [frente à Fiorentina, para a Liga Europa, e com o Vitória de Guimarães, para o campeonato] Luís Freire perspetiva que o adversário “vai querer assumir o jogo e ter mais bola”, não esperando facilidades para a sua equipa.



“Tal como nós, que estamos na luta pela manutenção, o Braga também precisa de pontos, para cimentar o bom campeonato que está a fazer e manter distâncias para os concorrentes. Antecipo que ambas equipas vão querer fazer um bom jogo”, analisou.



Em caso de vitória nesta partida, o conjunto da foz do Ave atinge a marca dos 30 pontos na tabela classificativa, uma cifra que, no entender do Luís Freire, ainda não é suficiente para o principal objetivo, a manutenção, nem para relançar outras metas.



“Ainda é prematuro falar em outros objetivos, pois, mesmo que façamos 30 pontos, nada fica resolvido. Para a permanência penso que precisamos de 34 pontos, e enquanto não fizermos essa marca não vamos apontar para nada mais. Queremos conseguir esses pontos que nos faltam o quanto antes”, vincou o treinador.



O técnico do Rio Ave comentou, ainda, a saída do avançado ganês Yakubu Aziz, melhor marcador da equipa, com nove golos, para os chineses do Wuhan Three Towns, num empréstimo até dezembro deste ano, com opção de compra do clube asiático.



“É uma pessoa e um jogador extraordinário, que nos ajudou muito, e sempre teve um comportamento exemplar. Já algum tempo estava afastado e temos conseguido colmatar a sua ausência explorando outras soluções e novas dinâmicas”, afirmou Luís Freire.



Além da ausência de Aziz, o conjunto de Vila do Conde não pode contar, nesta jornada, com os castigados Renato Pantalon e João Graça, e com o lesionado Joca.



O Rio Ave, 10.º classificado, com 27 pontos, desloca-se no domingo ao estádio do Sporting de Braga, terceiro com 49, numa partida agenda para as 20:30, que terá arbitragem de Nuno Almeida, da Associação de Futebol do Algarve.