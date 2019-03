Treinador do Rio Ave garante que equipa "tem valor para subir na classificação"

Lusa Comentários 15 Mar, 2019, 16:54 | Futebol Nacional

A formação vila-condense não vence para o campeonato há quatro jornadas consecutivas, mas Daniel Ramos garantiu que a equipa "tem evoluído" e disse acreditar que os resultados serão visíveis já neste jogo.



"Queremos mostrar que temos evoluídos e que temos valor para voltar a vencer e subir na tabela classificativa. Internamente sentimos melhorias, embora os resultados não estejam a mostrar isso para fora. É pena que a equipa ainda não tenha conseguido pontos condizentes com essas melhorias", analisou.



O treinador reconheceu que o grupo "está em alerta para a importância dos pontos nesta reta final do campeonato" e, apesar de confiante num bom resultado, teceu elogios ao adversário de domingo.



"O Nacional tem valor e já o demonstrou, mesmo com altos e baixos. Apesar dos golos sofridos, também cria oportunidades e marca. É bem orientado e está procura de pontuar. Temos de fazer o nosso jogo e não nos sujeitarmos ao que adversário vai fazer", referiu Daniel Ramos.



Nas últimas três jornadas, o Rio Ave acabou os seus desafios em inferioridade numérica, devido a expulsões, e apesar de o treinador até ironizar sobre a situação, também vincou que é importante corrigir essa pecha.



"Acho que já nos estamos a tornar especialistas a jogar em inferioridade. Já lá vão três jogos seguidos. Mas não queremos que se repita, e insistimos muito para corrigir esse aspeto esta semana", disse Daniel Ramos, que desta vez não pode contar Filipe Augusto e Tarantini, ambos castigados.



Essas suspensões obrigam o técnico da turma vila-condense a ter, de novo, de mexer na estrutura do meio-campo, algo que não satisfaz Daniel Ramos.



"Tem sido ingrato, e não é bom para a equipa. Uma coisa seria mudar porque um determinado jogador não está a render, outra é mudar por obrigação, por castigos ou lesões, e isso não me agrada".



O treinador só vai divulgar a lista de convocados no sábado, mas sabe que além dos castigados Filipe Augusto e Tarantini, também não pode contar com os lesionados Gelson Dala, Nélson Monte e Nuno Santos.



O Rio Ave, 10.º classificado com 29 pontos, visita o Nacional, 12.º com 26, no domingo, a partir das 15:00, no Funchal.