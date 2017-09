Treinador do Rio Ave quer equipa "competente e a mostrar qualidade" frente ao FC Porto

Lusa 16 Set, 2017, 15:57 / atualizado em 16 Set, 2017, 15:57 | Futebol Nacional

Na antevisão à receção aos `dragões`, o técnico da formação vila-condenses vincou que o conjunto que orienta "tem as suas mais-valias", esperando que as coloque em prática no desafio deste domingo.

"Assim como fizemos nos jogos que disputámos até aqui, vamos tentar que a nossa qualidade tenha possibilidade de aparecer e que, através disso, sejamos competentes para combater as mais-valias do adversário", disse o treinador.

Ainda assim, Miguel Cardoso mostrou-se ciente das dificuldades, falando de um adversário que "não é uma equipa qualquer" e que, apesar do desaire, a meio da semana, para a Liga dos Campeões [derrota frente ao Beskitas por 3-1], vai surgir nos Arcos de forma "muito consistente".

"Não me parece que ter jogado a meio da semana vá condicionar o FC Porto, pois tem um plantel muito completo, com muitas soluções. Sobre ter perdido, creio que tal vem conferir maior dificuldade ao Rio Ave para este jogo, porque acrescenta mais emotividade a este desafio e determinação ao adversário para nos derrotar", analisou o treinador da formação da foz do Ave.

Da última vez que jogou no seu recinto, para o campeonato, o Rio Ave impôs um empate 1-1 ao Benfica, numa partida que Miguel Cardoso evita fazer paralelismo com esta receção ao FC Porto.

"Será um jogo completamente distinto, porque o FC Porto é totalmente diferente do Benfica, além de que os momentos das equipas também são outros. O que não vai alterar é atitude competitiva que queremos ter e que já demonstramos frente a outras equipas", vincou o técnico, considerando que "pontuar será um bom resultado" neste desafio.

Esta semana, Miguel Cardoso soube que foi eleito, numa votação promovida pela Liga de clubes, como o melhor treinador do campeonato no mês de agosto, algo que o deixou orgulhoso, embora tenha já partilhado o galardão.

"Ofereci o prémio à equipa e não sinto que tenha responsabilidade pessoal total para o conquistar, mas sim soubemobilizar um conjunto de pessoas em torno de um objetivo", rematou o treinador do Rio Ave.

O técnico, que só no dia do jogo vai divulgar a lista de convocados, já sabe que não vai poder contar com Francisco Geraldes, castigado, e Pedro Moreira, lesionado, mostrando-se esperançado que o médio Pelé possa recuperar a tempo.

O Rio Ave, quinto classificado com 10 pontos, recebe o líder FC Porto, que soma 15, no domingo, a partir das 18:00, numa partida que terá arbitragem de Jorge Sousa, da associação do Porto.