Treinador do Rio Ave quer equipa mais eficaz no duelo com o Arouca

Os vila-condenses vêm de um empate (1-1), na semana passada, frente ao Nacional, numa partida onde jogaram toda a segunda metade em superioridade numérica, mas permitiram a igualdade, algo que o técnico grego disse “exigir mais foco”.



“Se fôssemos melhores na finalização, estaríamos a falar de um jogo e de um resultado diferentes. Queremos mais da equipa e mais dos jogadores. Precisamos de manter o foco durante 90 minutos para termos uma boa exibição”, afirmou o técnico, em conferência de imprensa de antevisão à partida.



O técnico reconheceu, ainda assim, que essa partida frente aos madeirenses deixou lições importantes, sobretudo a forma como a equipa perdeu consistência na segunda parte.



“Não disse que não gostei da minha equipa nessa segunda parte, disse que podíamos ter jogado melhor. Podíamos ter mantido mais a bola, ter sido mais corajosos no posicionamento e, quando jogamos contra dez, temos de esperar mais de nós”, explicou.



Quanto ao Arouca, Sotiris Silaidopoulos destacou as qualidades dos arouquenses e desvalorizou a derrota pesada (6-0) que a equipa sofreu na jornada passada, em casa do Sporting.



“O Arouca é uma boa equipa, com muita intensidade e verticalidade. Mas o nosso objetivo é melhorar em todas as situações, com e sem bola, e se estivermos concentrados durante os 90 minutos vamos ter uma melhor performance”, notou.



Sobre os reforços, o grego explicou que o processo de integração demora tempo, mas mostrou confiança no contributo futuro, destacando que o empenho e a adaptação ao clube e ao sistema tático são decisivos para que os novos jogadores tragam qualidade ao grupo.



“Chegaram nas últimas semanas e precisam de tempo para se adaptar, mas estão a trabalhar muito. Quando estiverem prontos vão ajudar bastante a equipa, porque têm qualidade e estão motivados para fazer parte deste projeto”, disse.



Quanto ao mercado, Silaidopoulos mostrou-se satisfeito com o grupo, mas admitiu que a administração da SAD vila-condense está atenta a eventuais ajustes até ao fecho.



“Estou feliz com o grupo que temos, mas existe uma estrutura atrás de mim que sabe das nossas necessidades e está a trabalhar nisso. Eu estou concentrado apenas neste jogo com o Arouca, o resto falaremos quando o mercado fechar”, concluiu.



Os vila-condenses têm todo o plantel disponível para esta partida.



O Rio Ave, 11.º classificado com um ponto, mas menos um jogo, joga este sábado no terreno do Arouca, 10.º com três, numa partida agendada para as 20:30, com arbitragem de Hélder Carvalho, da Associação de Futebol de Santarém.

