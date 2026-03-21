Treinador do Rio Ave reconhece "motivação extra" para jogo com o Estoril Praia

“É uma motivação extra, claro, mas como já disse, para ns, todos os jogos até ao fim vão ser cruciais e muito importantes. Não podemos pensar apenas nas três vitórias seguidas, mas sim pensar jogo a jogo”, afirmou.



Na antevisão ao encontro frente aos ‘canarinhos’, o técnico grego destacou o bom momento da equipa, após duas vitórias consecutivas, sublinhando a evolução demonstrada com bons resultados.



“Quando vens de resultados positivos, é sempre mais fácil. Mas aquilo que nos manteve firmes, mesmo nos momentos difíceis, foram as rotinas e o trabalho diário que tivemos nos treinos”, referiu.



Silaidopoulos acrescentou que o grupo atravessa uma fase positiva em termos anímicos e de rendimento.



“Estamos com boa energia, em boa forma e bem-dispostos. Acho que preparámos bem o jogo contra o Estoril e estamos muito positivos e otimistas para ir lá, fazer uma boa exibição e tirar um bom resultado”, disse.



Sobre o adversário, o treinador rioavista destacou a qualidade coletiva e a dinâmica ofensiva do Estoril Praia.



“É uma equipa muito interessante, com muita rotação, que entende bem os tempos e os espaços e que explora muito bem o último terço. Têm muita qualidade”, alertou.



Ainda assim, Silaidopoulos acredita que a sua equipa pode explorar algumas fragilidades do adversário: “Também há aspetos que podemos aproveitar. Estamos num bom momento, preparámos bem o jogo e queremos ir ao Estoril fazer uma boa exibição”.



O técnico destacou também os efeitos positivos da recente alteração no sistema tático, com aposta no 4x3x3, associada à integração de novos jogadores.



“É preciso tempo para integrar os novos jogadores, para passar as novas ideias e para trabalhar o novo sistema. Neste momento estamos num bom momento e o que nos faz sentir bem é vermos a evolução e o crescimento dentro da equipa, e isso traduz-se em resultados”, explicou.



Segundo o treinador, a adaptação às características do plantel tem sido determinante.



“Os jogadores que temos agora estão muito bem adaptados à nova estrutura. Estamos bastante confortáveis, sobretudo na fase defensiva e na pressão alta, o que nos tem ajudado a criar dificuldades aos adversários e a sermos eficazes”, referiu.



Apesar do crescimento recente, Silaidopoulos recusou fixar metas pontuais para garantir a permanência, preferindo manter o foco no imediato.



“Não vejo as coisas dessa forma. Vejo jogo a jogo. Faltam oito jogos e queremos tirar o máximo de todos. No final veremos quantos pontos temos e quantos precisamos”, disse.



Questionado sobre o impacto de Jalen Blesa, que tem sido decisivo nas últimas partidas, com quatro golos apontados, o treinador destacou a dimensão coletiva do rendimento ofensivo.



“É um desporto coletivo e, para colocar o Blesa em posição de finalizar, há muito trabalho por trás. Mas, claro, é um jogador muito interessante, que nos dá várias opções e se adapta muito bem ao espaço e ao tempo”, afirmou.



Por fim, Silaidopoulos enalteceu o apoio dos adeptos, considerando-o um fator importante na recuperação da equipa.



“Os adeptos estiveram sempre connosco, mesmo nos momentos difíceis. Agora sinto que a ligação está ainda mais forte, porque veem união, espírito de luta e uma mentalidade de nunca desistir”, concluiu.



Os vila-condenses têm como baixas para esta partida os lesionados Brandon Aguilera e Omar Richards.



O Rio Ave, 12.º classificado com 27 pontos, joga este domingo no terreno do Estoril Praia, 7.º com 37, numa partida agendada para as 15:30, com arbitragem de André Narciso, da Associação de Futebol de Setúbal.