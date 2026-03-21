Futebol Nacional
Treinador do Rio Ave reconhece "motivação extra" para jogo com o Estoril Praia
O treinador do Rio Ave, Sotiris Silaidopoulos, admitiu hoje que a possibilidade de somar pela primeira vez três vitórias consecutivas na I Liga de futebol é uma motivação extra, antes da visita ao Estoril Praia, domingo, da 27.ª jornada.
“É uma motivação extra, claro, mas como já disse, para ns, todos os jogos até ao fim vão ser cruciais e muito importantes. Não podemos pensar apenas nas três vitórias seguidas, mas sim pensar jogo a jogo”, afirmou.
Na antevisão ao encontro frente aos ‘canarinhos’, o técnico grego destacou o bom momento da equipa, após duas vitórias consecutivas, sublinhando a evolução demonstrada com bons resultados.
“Quando vens de resultados positivos, é sempre mais fácil. Mas aquilo que nos manteve firmes, mesmo nos momentos difíceis, foram as rotinas e o trabalho diário que tivemos nos treinos”, referiu.
Silaidopoulos acrescentou que o grupo atravessa uma fase positiva em termos anímicos e de rendimento.
“Estamos com boa energia, em boa forma e bem-dispostos. Acho que preparámos bem o jogo contra o Estoril e estamos muito positivos e otimistas para ir lá, fazer uma boa exibição e tirar um bom resultado”, disse.
Sobre o adversário, o treinador rioavista destacou a qualidade coletiva e a dinâmica ofensiva do Estoril Praia.
“É uma equipa muito interessante, com muita rotação, que entende bem os tempos e os espaços e que explora muito bem o último terço. Têm muita qualidade”, alertou.
Ainda assim, Silaidopoulos acredita que a sua equipa pode explorar algumas fragilidades do adversário: “Também há aspetos que podemos aproveitar. Estamos num bom momento, preparámos bem o jogo e queremos ir ao Estoril fazer uma boa exibição”.
O técnico destacou também os efeitos positivos da recente alteração no sistema tático, com aposta no 4x3x3, associada à integração de novos jogadores.
“É preciso tempo para integrar os novos jogadores, para passar as novas ideias e para trabalhar o novo sistema. Neste momento estamos num bom momento e o que nos faz sentir bem é vermos a evolução e o crescimento dentro da equipa, e isso traduz-se em resultados”, explicou.
Segundo o treinador, a adaptação às características do plantel tem sido determinante.
“Os jogadores que temos agora estão muito bem adaptados à nova estrutura. Estamos bastante confortáveis, sobretudo na fase defensiva e na pressão alta, o que nos tem ajudado a criar dificuldades aos adversários e a sermos eficazes”, referiu.
Apesar do crescimento recente, Silaidopoulos recusou fixar metas pontuais para garantir a permanência, preferindo manter o foco no imediato.
“Não vejo as coisas dessa forma. Vejo jogo a jogo. Faltam oito jogos e queremos tirar o máximo de todos. No final veremos quantos pontos temos e quantos precisamos”, disse.
Questionado sobre o impacto de Jalen Blesa, que tem sido decisivo nas últimas partidas, com quatro golos apontados, o treinador destacou a dimensão coletiva do rendimento ofensivo.
“É um desporto coletivo e, para colocar o Blesa em posição de finalizar, há muito trabalho por trás. Mas, claro, é um jogador muito interessante, que nos dá várias opções e se adapta muito bem ao espaço e ao tempo”, afirmou.
Por fim, Silaidopoulos enalteceu o apoio dos adeptos, considerando-o um fator importante na recuperação da equipa.
“Os adeptos estiveram sempre connosco, mesmo nos momentos difíceis. Agora sinto que a ligação está ainda mais forte, porque veem união, espírito de luta e uma mentalidade de nunca desistir”, concluiu.
Os vila-condenses têm como baixas para esta partida os lesionados Brandon Aguilera e Omar Richards.
O Rio Ave, 12.º classificado com 27 pontos, joga este domingo no terreno do Estoril Praia, 7.º com 37, numa partida agendada para as 15:30, com arbitragem de André Narciso, da Associação de Futebol de Setúbal.
Na antevisão ao encontro frente aos ‘canarinhos’, o técnico grego destacou o bom momento da equipa, após duas vitórias consecutivas, sublinhando a evolução demonstrada com bons resultados.
“Quando vens de resultados positivos, é sempre mais fácil. Mas aquilo que nos manteve firmes, mesmo nos momentos difíceis, foram as rotinas e o trabalho diário que tivemos nos treinos”, referiu.
Silaidopoulos acrescentou que o grupo atravessa uma fase positiva em termos anímicos e de rendimento.
“Estamos com boa energia, em boa forma e bem-dispostos. Acho que preparámos bem o jogo contra o Estoril e estamos muito positivos e otimistas para ir lá, fazer uma boa exibição e tirar um bom resultado”, disse.
Sobre o adversário, o treinador rioavista destacou a qualidade coletiva e a dinâmica ofensiva do Estoril Praia.
“É uma equipa muito interessante, com muita rotação, que entende bem os tempos e os espaços e que explora muito bem o último terço. Têm muita qualidade”, alertou.
Ainda assim, Silaidopoulos acredita que a sua equipa pode explorar algumas fragilidades do adversário: “Também há aspetos que podemos aproveitar. Estamos num bom momento, preparámos bem o jogo e queremos ir ao Estoril fazer uma boa exibição”.
O técnico destacou também os efeitos positivos da recente alteração no sistema tático, com aposta no 4x3x3, associada à integração de novos jogadores.
“É preciso tempo para integrar os novos jogadores, para passar as novas ideias e para trabalhar o novo sistema. Neste momento estamos num bom momento e o que nos faz sentir bem é vermos a evolução e o crescimento dentro da equipa, e isso traduz-se em resultados”, explicou.
Segundo o treinador, a adaptação às características do plantel tem sido determinante.
“Os jogadores que temos agora estão muito bem adaptados à nova estrutura. Estamos bastante confortáveis, sobretudo na fase defensiva e na pressão alta, o que nos tem ajudado a criar dificuldades aos adversários e a sermos eficazes”, referiu.
Apesar do crescimento recente, Silaidopoulos recusou fixar metas pontuais para garantir a permanência, preferindo manter o foco no imediato.
“Não vejo as coisas dessa forma. Vejo jogo a jogo. Faltam oito jogos e queremos tirar o máximo de todos. No final veremos quantos pontos temos e quantos precisamos”, disse.
Questionado sobre o impacto de Jalen Blesa, que tem sido decisivo nas últimas partidas, com quatro golos apontados, o treinador destacou a dimensão coletiva do rendimento ofensivo.
“É um desporto coletivo e, para colocar o Blesa em posição de finalizar, há muito trabalho por trás. Mas, claro, é um jogador muito interessante, que nos dá várias opções e se adapta muito bem ao espaço e ao tempo”, afirmou.
Por fim, Silaidopoulos enalteceu o apoio dos adeptos, considerando-o um fator importante na recuperação da equipa.
“Os adeptos estiveram sempre connosco, mesmo nos momentos difíceis. Agora sinto que a ligação está ainda mais forte, porque veem união, espírito de luta e uma mentalidade de nunca desistir”, concluiu.
Os vila-condenses têm como baixas para esta partida os lesionados Brandon Aguilera e Omar Richards.
O Rio Ave, 12.º classificado com 27 pontos, joga este domingo no terreno do Estoril Praia, 7.º com 37, numa partida agendada para as 15:30, com arbitragem de André Narciso, da Associação de Futebol de Setúbal.