Treinador do Rio Ave sente equipa pronta para defrontar um Santa Clara "maduro"

Depois dos compromissos das seleções e da quarta eliminatória da Taça de Portugal, na qual não participou, o Rio Ave terá no domingo a possibilidade de reencontrar o caminho das vitórias, após duas jornadas do campeonato em que somou apenas um ponto.



Numa altura em que a equipa ocupa a 11.ª posição, o técnico grego reconhece e partilha da exigência dos adeptos, mas pede “tempo e estabilidade” para atingir o nível pretendido.



“Se dois dos seis empates que tivemos fossem vitórias, ninguém falaria dos resultados. E merecíamos, pelo que fizemos em campo. Contra o Estoril Praia jogámos 70 minutos com menos um e, em Alverca, podíamos ter ganhado. Toda a gente quer ganhar, ninguém mais do que nós. Mas precisamos de tempo e estabilidade para criar o que queremos”, analisou, na conferência de imprensa de antevisão à receção aos açorianos.



Silaidopoulos destacou a maturidade do Santa Clara e a sua capacidade de se sentir confortável nos diferentes momentos do jogo, com ou sem bola, mas elogiou igualmente a resposta que os vila-condenses têm dado em jogos de nível competitivo elevado.



“O Santa Clara é uma boa equipa, que jogou na Liga Conferência. Tem maturidade e muita qualidade na frente, percebe o que o jogo lhe pede. É um bom desafio para nós, vai ser um jogo competitivo e queremos estar no nosso melhor nível”, afirmou.



Para o treinador do Rio Ave, as três semanas sem compromissos oficiais não foram benéficas no que diz respeito ao ritmo, embora tenha sido realizado um “trabalho árduo” para incutir uma ética competitiva diária.



“Se tivesse de escolher a data para jogar contra o Santa Clara, seria logo depois da partida frente ao Alverca. Tivemos a paragem, as coisas são o que são. Estamos preparados, trabalhámos bem, preocupados em estar fortes e competitivos”, garantiu.



Ainda assim, Silaidopoulos admitiu a possibilidade de terem sido alinhavadas novas variações do sistema tático, que podem manifestar-se já frente ao Santa Clara ou em jogos posteriores.



“Trabalhámos alguns novos aspetos nestas semanas e tentaremos trazê-los nos próximos jogos. Veremos se acontecerá já neste ou nos seguintes. Temos de avaliar e ver onde podemos usar as diferentes formações”, revelou.



O Rio Ave, 11.º classificado da I Liga, com 12 pontos, recebe o Santa Clara, 12.º, com 11, em encontro da 12.ª jornada, marcado para as 15:30 de domingo, sob arbitragem de Márcio Torres, da associação de Viana do Castelo.